Похоже, что война в Украине не закончится в ближайшее время, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны-агрессора России сейчас находится в очень сложном положении, она разрушается. Он отметил, что Украина делает очень хорошую работу, однако, несмотря на это, война в нашей стране, развязанная РФ, не закончится в ближайшее время.

Об этом Трамп сказал во вторник, 23 сентября, во время заявлений для медиа вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что Украина сейчас очень успешно останавливает мощную армию РФ.

"Все думали, что война закончится за три дня, но благодаря украинским военным, благодаря вовлеченности всех она сейчас продолжается. Это не лучшая ситуация для России, они надеялись на быстрое решение. Но это уже длится три с половиной года, это тяжелые бои, и оно выглядит так, что оно не остановится", – заявил Трамп.

Президент США также ответил на вопрос о том, должны ли страны НАТО сбивать российские самолеты, когда они заходят в воздушное пространство Альянса.

"Да, я думаю, что они должны", – ответил Трамп.

Мы писали о том, что Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считанные дни, но у нее не получилось, и это выставляет ее в "плохом свете".

Трамп также заявил, что США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, страны Европы должны присоединиться.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, провели встречу в Нью-Йорке на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Сразу после встречи лидеры провели неанонсированную ранее пресс-конференцию.

На вопрос журналистов, поддержат ли США союзников по НАТО, если они собьют российский самолет, Трамп ответил, что "это зависит от обстоятельств".

