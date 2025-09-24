'Россия – не тигр, а медведь': в Кремле ответили на слова Трампа и заговорили об 'открытости' Путина к мирным переговорам

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на слова американского президента Дональда Трампа, сравнившего Россию с "бумажным тигром". Рупор Кремля выдал, что РФ должна ассоциироваться не с тигром, а с "медведем".

По словам Пескова, несмотря на большое количество ограничений и санкций, Россия "сохраняет устойчивость и стабильность". Об этом он рассказал в интервью российским пропагандистам.

Кремль ответил Трампу

Песков в ответ на заявление Трампа заметил, что "Россия скорее не тигр, а медведь". Также он рассказал, что "бумажных медведей" не бывает.

"Россия никак не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия – настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет", – сказал Песков.

Рупор Кремля похвастался, что в то время, как весь мир вошел в стадию абсолютно непредсказуемой макроэкономической ситуации, Россия сохраняет устойчивость и стабильность даже в условиях многочисленных санкций.

Путин "открыт" к переговорам

Спикер диктатора РФ в очередной раз заявил, что Путин якобы сохраняет готовность к мирным переговорам. По его словам, Трамп не может не видеть открытость Путина к процессу урегулирования.

Также Песков рассказал, что "теплые отношения" диктатора РФ и президента США позволяют им обсуждать достаточно острые темы и доносить друг до друга основные посылы.

"В целом они общаются на "ты". Они же давно знакомы, и действительно, они с уважением относятся друг к другу, тепло относятся друг к другу. Это не мешает им говорить об острых темах, это не мешает им расходиться во многих вопросах. Все-таки каждый отстаивает свои интересы", – заявил Песков.

Напомним, в Кремле в очередной раз прокомментировали вероятность организации встречи диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков снова назвал условие, которое необходимо выполнить для организации переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина находится в позиции, чтобы победить и вернуть все свои территории в первоначальных границах. Это возможно с поддержкой Европы и НАТО.

