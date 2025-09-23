'Все думали, что Россия выиграет эту войну за три дня': Трамп констатировал неудачу Путина в Украине и снова пригрозил санкциями

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН во вторник, 23 сентября, указал на провал России в ее войне против Украины. Он напомнил, что Москва планировала провести "СВО" за считанные дни, но у нее не вышло и это выставляет ее в "плохом свете".

Выступаяс речью на церемонии открытия сессии высокого уровня Генассамблеи ООН, Трамп вновь заявил, что ранее расчитывал на легкое завершение конфликта.

"Я думал, что закончить войну в Украине было бы самым легким из-за моих отношений с Путиным. Но, знаете ли, на войне никогда не знаешь, что произойдет. Каждый думал, что РФ выиграет за три дня, но у них не получилось. Это выставляет Россию в плохом свете, это должно было занять считанные дни", – сказал президент США.

США готовы к жестким мерам, но Европа должна присоединиться

Трамп также заявил, что США полностью готовы ввести жесткие пошлины против РФ, но для того, чтобы эти они были эффективными, страны Европы должны присоединиться.

Европа не может "бороться с Россией" и продолжать закупать ее энергоресурсы. Это позорно, добавил Трамп.

Он также заявил, что Китай и Индия – "основные спонсоры" войны в Украине из-за их экономического сотрудничества с РФ.

"Китай и Индия являются основными спонсорами войны, которая продолжается, продолжая покупать российскую нефть", – сказал американский лидер.

Он также указал, что даже некоторые страны НАТО не прекратили закупку большого количества российских энергоресурсов.

"Только подумайте, они финансируют войну против самих себя", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, на полях Генассамблеи ООН президент США должен встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Встречу анонсировали в Белом доме.

Напомним также, выступая на Генассамблее, Трамп раскритиковал деятельность ООН, обвинив в бездействии по прекращению войн.

