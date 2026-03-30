"Есть стратегические договоренности": Зеленский обсудил со Стуббом встречи на Ближнем Востоке и инциденты с дронами на территории Финляндии

В понедельник, 30 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим финским коллегой, Александром Стуббом. Стороны обсудили инцидент с дронами на территории скандинавской страны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также президенты обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

"Уже есть стратегические договоренности, и наш вклад в безопасность и стабилизацию может быть значительным. Сейчас, когда мир настолько дестабилизирован, ни одного дня нельзя терять: нужны совместные действия и общие результаты. Готовим форматы коммуникации с другими лидерами Европы. Вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии. Одинаково видим с Алексом эту ситуацию", — сказал глава государства.

Инцидент в Финляндии

В воскресенье, 29 марта, вблизи финского города Коувола, расположенного примерно в 50 километрах от границы с Россией, разбились два беспилотника, которые могут быть украинскими: один к северу, а другой к востоку от населенного пункта.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо тогда заявил, что нарушение воздушного пространства страны "является нежелательной ситуацией", предположив, что дроны могли отклониться от курса из-за активности российских средств РЭБ.

"Украина атакует российскую инфраструктуру и теневой флот, потому что именно так Россия финансирует свою войну", – подчеркнул премьер, добавив, что финская власть "безусловно контактировала" с украинскими коллегами по инцидентам с дронами.

В МИД Украины подтвердили контакт Киева и Хельсинки по поводу инцидента. Ведомство подтвердило версию финских коллег о влиянии РЭБ на работу БПЛА.

"Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ. Мы уже извинились перед финской стороной за этот инцидент. В целом разделяем убеждение вместе с нашими финскими друзьями, что причиной как этого инцидента, так и вообще вызовов безопасности в нашем регионе является именно российская агрессия против Украины", – приводит "Радио.Свобода" слова спикера МИД Георгия Тихого.

Как сообщал OBOZ.UA, причиной может быть атака в ночь на 25 марта, когда в российском порту Усть-Луга после атаки дронов вспыхнул мощный пожар. Согласно геоинт-анализу, в очередной раз был поражен завод "НОВАТЭК-Усть-Луга".

А уже 27 марта порты Усть-Луги и Приморска снова оказались в огне в результате новой результативной атаки украинских войск. После этих двух атак порт вблизи Финского залива сможет функционировать, в лучшем случае, лишь наполовину.

