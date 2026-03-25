В российском порту Усть-Луга вновь произошел пожар: что происходит

В порту Усть-Луга в Ленинградской области страны-агрессора России ночью 25 марта вновь произошел пожар. Порт вспыхнул после атаки украинских БПЛА и ряда взрывов в регионе.

Успешную атаку украинских дронов на порт Усть-Луги подтвердили местные власти. По словам губернатора Александа Дрозденко, всего над областью якобы было уничтожено 33 беспилотника.

Россиянин также сообщил о пожаре в порту и добавил, что якобы пострадавших нет.

В свою очередь OSINT-сообщество Exilenova+ нашло фото и видео с места происшествия. Согласно комментариям обычных россиян, взрывы в Ленинградской области продолжаются до сих пор.

Усть-Луга – крупнейший строящийся порт на Балтийском море и второй по величине в России после Новороссийска.

После полуночи глава региона заявил об опасности БПЛА в воздушном пространстве региона и предупредил о "возможном снижении скорости" интернета.

В главном аэропорту области Пулково этой ночью были "ограничены" полеты (если верить "росавиации", всего "ограничения" ввели в шести аэропортах), на вылет было задержано более 10 рейсов.

В Ленинградской области уже вторые сутки продолжается пожар на нефтебазе в указанном порту Приморска. Возгорание возникло еще в ночь на 23 марта, и с тех пор объект не могут полностью потушить. Густой дым настолько масштабный, что его фиксируют даже спутники, несмотря на плотную облачность.

Дрозденко тогда рассказывал, что к тушению привлекли более 50 единиц техники. Но даже с таким количеством ресурсов пожар не удалось прекратить.

Как сообщал OBOZ.UA, после атак дронов страна-агрессор Россия временно прекратила экспорт нефти через порты Приморск и Усть-Луга в Балтийском море. Один из портов частично возобновил работу, однако другой остается закрытым после ударов.

