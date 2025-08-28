Удар ВСУ по порту в Усть-Луге: какие убытки понесла нефтегазовая инфраструктура РФ

Украинские атаки беспилотниками заставили Россию существенно сократить работу одного из ключевых экспортных узлов. Порт Усть-Луга в сентябре будет функционировать лишь наполовину.

Видео дня

Нефтеналивной терминал в Усть-Луге сможет отгружать около 350 тысяч баррелей нефти в сутки вместо привычных 700 тысяч. Об этом сообщили два источника в энергетической отрасли агентству Reuters. Причиной стала поврежденная трубопроводная инфраструктура после ударов дронов ВСУ.

Reuters отмечает, что перебои с экспортом показывают уязвимость российских энергетических объектов. "Удары создают трудности с поставками и могут вызвать новые перебои на рынке", — говорится в сообщении агентства. При этом компания "Транснефть", которая управляет трубопроводами и терминалом, от комментариев отказалась.

Когда возникли проблемы

Проблемы в Усть-Луге возникли после атаки дронов на насосную станцию "Унеча" в Брянской области в начале августа. Это важный узел транзита нефти, в частности по нефтепроводу "Дружба", поставляющему сырье в Беларусь, Словакию и Венгрию. В Словакии уже заявили, что поставки возобновились в тестовом режиме.

По словам источников Reuters, неизвестно, какой именно участок трубопровода был поврежден, но ремонтные работы продолжаются. Сроки полного восстановления пока не определены. Чтобы уменьшить потери, часть объемов россияне перераспределят на порты Приморск и Новороссийск.

Российские власти не комментировали публично масштабы повреждений и их влияние на графики экспорта.

Что предшествовало

24 августа СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины ударами по газоперерабатывающему комплексу в Усть-Луге в Ленинградской области РФ. Через этот терминал Россия торгует нефтью и газом с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, необходимой россии для ведения войны.

В результате атаки произошли взрывы на производственных мощностях порта. Удар пришелся точно в установку криогенного фракционирования газового конденсата, являющуюся "сердцем" технологических процессов комплекса.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как украинские дроны уже неоднократно били по объектам нефтегазовой инфраструктуры РФ, заставляя Москву менять маршруты экспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!