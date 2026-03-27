Порты Усть-Луги и Приморска снова в огне: украинские дроны атакуют Ленинградскую область РФ. Фото и видео

Вечером 26 марта в Ленинградской области РФ начали раздаваться взрывы из-за дроновой атаки. Обстрел принес результаты: предварительно известно о повторном поражении двух российских нефтеналивных портов "Усть-Луга" и "Приморск".

Об этом свидетельствуют кадры, которые снимали и публиковали в интернете местные жители. Зарево было видно за десятки километров: один из пожаров зафиксировали даже с территории соседней Эстонии.

Россияне удивлялись громким взрывам и, игнорируя опасность, бежали к окнам или балконам, чтобы поделиться кадрами "хлопков".

Осторожно, в ряде видеороликов звучит нецензурная лексика!

В Ленинградской области, в том числе и в Санкт-Петербурге, объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА. Жителей предупреждали о возможном снижении скорости мобильного интернета (хотя его и так практически не было в городе в последние дни).

Местный аэропорт "Пулково" сначала перестал принимать и отправлять самолеты, затем воздушная гавань перешла в режим работы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства". Об этом сообщали в "Росавиации".

Проект "КіберБорошно" проанализировал кадры "бавовны" и пришел к выводу, что в ночь на 27 марта произошло не одно, а два поражения.

Взрывы и пожары случились в районе портов "Приморск" и "Усть-Луга". Оба являются крупнейшими в регионе и обеспечивают значительную долю экспорта нефтепродуктов Российской Федерации.

Координаты, вычисленные на основе кадров объективного контроля:

– Выборг, POV на порт "Приморск": 60.692364, 28.770786

– Нарва, POV на порт "Усть-Луга": 59.387485, 28.171186

Добавим: официальных подтверждений того, куда именно прилетело в Ленинградской области, по состоянию на 02:00 (по Киеву) не публиковалось.

Как писал OBOZ.UA:

– В среду, 25 марта, российские порты "Приморск" и "Усть-Луга" в Балтийском море приостанавливали загрузку нефти и нефтепродуктов после атак украинских дронов. За несколько дней до этого там уже гремели взрывы, порты тоже стояли "на паузе", но работу частично возобновили в начале недели.

– Эти стратегические объекты страны-агрессора были под обстрелом в ночь с 22 на 23 марта. Атака по "Усть-Луге" повторилась ночью 25-го числа.

