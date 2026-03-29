В Финляндии упали два дрона: власти заявили, что они могут быть украинские

Происхождение беспилотников, которые упали в Финляндии в воскресенье, 29 марта, еще расследуется, но они могут быть украинскими. БпЛА разбились вблизи города Коувола (в ~50 километрах от границы с Россией): один к северу, а другой к востоку от населенного пункта.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что нарушение воздушного пространства страны "является нежелательной ситуацией". Как пишет издание Yle, тема дронов доминировала во время воскресного интервью главы правительства.

"Ситуация такова, что падение этих двух беспилотников в районе Коувола подтверждено", – сказал он.

Орпо напомнил, что Украина защищается от российской агрессии. Между тем РФ активно применяет средства РЭБ, вмешиваясь в работу украинских беспилотников. Теоретически это может приводить к появлению дронов над территорией Финляндии.

"Украина атакует российскую инфраструктуру и теневой флот, потому что именно так Россия финансирует свою войну", – подчеркнул премьер, добавив, что финская власть "безусловно контактировала" с украинскими коллегами касательно инцидентов с БПЛА.

Подробности падения дронов в Финляндии

29 марта в Министерстве обороны страны сообщили, что военные заметили несколько небольших объектов над Балтийским морем и на юго-востоке Финляндии. Они летели медленно и на низких высотах.

Чтобы их идентифицировать, Воздушные силы привлекли истребитель F/A-18 Hornet. Беспилотники не сбили – они сами упали на землю. Полиция изолировала эти районы для дальнейшего расследования.

"Мы очень серьезно относимся к этому вопросу, органы безопасности немедленно отреагировали. Расследование инцидентов продолжается, и больше информации будет предоставлено после ее подтверждения", – процитировало Iltalehti заявление министра обороны Антти Хяккянена.

Полиция Юго-Восточной Финляндии, Центральная криминальная полиция, Служба спасения и Армия обороны провели пресс-конференцию, во время которой генерал-майор ВВС Тимо Херранен объяснил: самолет не сбил дроны, чтобы избежать побочных убытков, кроме этого, БпЛА не представляли угрозы.

По словам Херранена, власти контролировали ситуацию, и граждане были бы предупреждены, если бы это было необходимо. В результате ЧП никто не пострадал.

В воскресенье вечером администрация президента Финляндии опубликовала заявление Александра Стубба. Он заявил, что по меньшей мере один из беспилотников идентифицирован как украинский:

"Сегодня утром на территорию Финляндии зашли дроны... Я подчеркиваю: военной угрозы для Финляндии нет. Наши власти отреагировали немедленно. Я благодарю все органы власти за их эффективные действия".

Стубб заверил, что соответствующие ведомства следят за ситуацией и готовы реагировать. "Финляндия готова контролировать и обеспечивать безопасность нашей территории", – отметил он.

