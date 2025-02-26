'Есть понимание стран-партнеров': Зеленский провел Ставку по укреплению украинской системы ПВО

Президент Владимир Зеленский в среду, 26 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Главными темами стали укрепление украинского ПВО и собственное производство вооружения.

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Деталями заседания Зеленский поделился на встрече с журналистами 26 февраля. Глава государства рассказал, что заслушал доклады по ситуации с системами ПВО, ударными дронами Deep Strike, другими БПЛА и их производством.

"У нас сегодня была серьезная военная ставка, потому что есть много разных вызовов. Это серьезная тематика: системы ПВО, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих", – сказал он.

Зеленский добавил, что сегодня был проведен реальный анализ "дип страйков", БПЛА и их производства, а также аналогов тех систем ПВО, которые есть в дефиците.

По словам президента, есть "понимание стран-партнеров, с которыми мы в контакте, что мы от них ожидаем, с кем глубже будем работать".

Зеленский также поблагодарил военных и разведку, добавив, что имеет широкую карту того, что нужно еще сделать и того, что уже есть.

"Я доволен сегодняшней Ставкой, доволен результатом", – подытожил он.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля Зеленский рассказал, что в критический период войны, когда РФ активно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, Испания сразу, без всякой огласки, передала украинцам шесть систем ПВО.

Президент также напомнил, что на саммите НАТО летом 2024 года Украине пообещали системы ПВО для защиты людей от российских ракет и бомб в качестве компенсации за отсутствие приглашения в НАТО. Это было важное обещание, однако до сих пор Украина не получила все эти обещанные комплексы, заявил Зеленский.

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