'Такие вещи показывают наше единство': Зеленский рассказал, как Испания тайно передала Украине 6 систем ПВО. Видео

В критический период войны, когда Россия активно атаковала украинскую энергетическую инфраструктуру, Испания предоставила сразу 6 систем противовоздушной обороны. Мадрид сделал это без всякой огласки.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами стран, прибывших в Киев на саммит "Поддерживай Украину". По его словам, эти системы ПВО стали крайне важны в тот момент войны.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский выразил благодарность премьер-министру Испании Педро Санчесу за помощь в войне против России. Он спросил Санчесу, может ли рассказать о системах ПВО и озвучить количество единиц, которые тайно получила Украина.

Получив одобрение от испанского премьера, Зеленский сказал:

"Я приезжал в Испанию, когда были сложные времена, зимой и Педро Санчес принял решение. Это было решение, которое мне было очень нужно. Мы знали, что они (речь идет о России - Ред.) будут атаковать конкретную энергетическую инфраструктуру Украины, нам была очень нужна помощь в тот момент".

Президент Украины поблагодарил Испанию за эту военную помощь и заявил, что это признак доверия друг к другу.

"То есть мы можем доверять друг другу, можем рассчитывать друг на друга. Такие вещи показывают наше единство", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, Испания выделяет Украине новый пакет военной помощи. Общая сумма составляет 1 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Support Ukraine 24 февраля в Киеве. Он заверил, что Испания будет продолжать поддерживать Украину "столько, сколько это нужно" и будет оказывать военную помощь "даже с большей решительностью, чем это происходило в прошлом".

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