'Есть общее обещание со стороны США': Мерц дал объяснения касательно сроков передачи систем Patriot

В Германии прокомментировали ситуацию с передачей Украине систем ПВО Patriot. На данный момент ФРГ не получила от США подтверждения сроков, когда Вашингтон может передать системы на замену тем, которые Берлин готов предоставить Киеву.

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Есть лишь общее обещание американской стороны. Об этом 21 июля заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с норвежским коллегой Йонасом Гаром Стере пресс-конференции в Берлине, передает "Укринформ".

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", – отметил немецкий политик.

Он сообщил, что сейчас ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить. Детали обсуждают министры обороны стран.

Стере со своей стороны заявил, что понимает стремление Германии иметь ясность в этом вопросе. Он отметил, что Берлин позиционирует себя как лидера в обеспечении Украины дополнительными системами ПВО.

"Поддержка Украины является легитимной задачей защиты международного права и права нации на самооборону, но это также о сохранении порядка в Европе", – сказал премьер-министр Норвегии.

Напомним: министр обороны Германии Борис Писториус во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") заявил, что ФРГ и США договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Он говорил, что поставки должны состояться "как можно скорее", чтобы усилить защиту украинского неба.

Мерц ранее также говорил, что Украина получит системы Patriot в течение ближайших недель. Их доставят из европейских стран, а США заменят им переданные ЗРК другими системами. Канцлер отмечал, что все вопросы по этому поводу согласовывают на уровне министерств обороны и переговоры "очень конкретные".

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС, заявил президент США Дональд Трамп. Он сказал, что 17 Patriot уже готовятся к отправке, отметив, что это будет "полный комплект".

В ГУР отметили, что Украина ждет подробностей относительно обещания президента США Дональда Трампа передать "17 Patriot". Если речь идет о батареях, это было бы "огромным числом".

Между тем канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия будет играть ведущую роль в поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot из США. Такая военная помощь улучшит ситуацию с безопасностью и защитит украинцев от российских атак.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия предложила США купить у американского производителя два комплекса ПВО и ПРО Patriot. Однако пройдут месяцы, прежде чем эти системы прибудут на украинскую территорию.

Позже Писториус сказал, что политическое руководство Германии вполне удовлетворено соглашением, которое при содействии президента США заключили в НАТО по поставкам оружия в Украину. Однако в ФРГ, по крайней мере пока, не будут раскрывать подробностей, какое именно и когда оружие начнут передавать Украине.

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