Германия предложила купить у США две системы Patriot для Украины: Писториус назвал важный нюанс

Германия предложила США купить у американского производителя два комплекса ПВО и ПРО Patriot, чтобы усилить защиту Украины от атак Российской Федерации. Однако пройдут месяцы, прежде чем эти системы прибудут на украинскую территорию.

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Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, который в понедельник, 14 июля, встретился со своим американским коллегой Питом Хегсетом. Представитель немецкого правительства не уточнил деталей потенциальной сделки, передает The Telegraph.

Ранее того же дня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что первые Patriot за защиты городов от обстрелов Украина якобы получит в течение нескольких дней.

Писториус отказался комментировать, обсуждал ли он с министром обороны США поставку Силам обороны наступательного оружия.

Напомним: глава Белого дома говорил о поставках 17 единиц Patriot (возможно, речь шла о пусковых установках этих ЗРК). "Им [украинцам] не нужны будут все, но большое количество из этих систем будет на поле боя", – заявлял Трамп.

В Вашингтоне не раскрыли, какое именно оружие, в каком количестве и когда могут получить ВСУ.

Как писал OBOZ.UA:

– В анонсированном заранее заявлении Дональда Трампа 14 июля речь шла о закупках американского оружия странами НАТО, то есть Европой и Канадой, для Украины. Вашингтон не будет финансировать эти контракты.

– Также Трамп предупредил Россию, что дает ей 50 дней на прекращение огня. Если этого не произойдет, он обещал ввести 100% пошлины против РФ и стран, которые ей помогают.

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