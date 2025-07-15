Германия не будет раскрывать подробностей относительно оружия США для Украины, – Писториус

Политическое руководство Германии вполне удовлетворено соглашением, которое при содействии президента США заключили в НАТО по поставкам оружия в Украину. Однако в ФРГ, по крайней мере пока, не будут раскрывать подробностей, какое именно и когда оружие начнут передавать Украине.

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Об этом в интервью изданию Tagesthemen заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он подчеркнул, что именно европейские государства НАТО должны участвовать в закупке оружия для Украины.

Немецкий министр отметил, что он еще ранее встречался с министром обороны США Питом Хегсетом (это было в Вашингтоне), и сторонами"был обсужден весь спектр возможных поставок оружия из США". В связи с этим Борис Писториус подчеркнул: самое важное то, что у США "изменился тон" в вопросе помощи Украине.

Отдельно министр обороны ФРГ добавил, что было бы неплохо, если бы США также передали Украине оружие, которого у европейцев нет.

"Я бы предпочел, чтобы Соединенные Штаты были внутри, а не снаружи процесса поставок. Потому что они имеют производственные мощности и могут поставлять системы, которых у нас нет. Вот почему сигнал правильный", – сказал он.

По словам немецкого министра, теперь должны встретиться рабочие группы стран-союзников, чтобы "разработать конкретные результаты" поставок оружия в Украину. Такая встреча состоится "очень быстро" и "вскоре".

"Цель в том, чтобы быстро собрать средства, необходимые, прежде всего, для противовоздушной обороны. Украина находится под огромным давлением, потому что Путин усиливает авиаудары каждый раз, когда есть хоть малейшие разговоры о мире", – объяснил Писториус.

Как сообщал OBOZ.UA, европейские члены НАТО будут покупать у Соединенных Штатов вооружение на миллиарды долларов, в частности батареи противоракетных комплексов Patriot, и отправлять его в Киев. Причем Германия будет играть ведущую роль в этой схеме, ранее заявил Борис Писториус.

Одновременно канцлер ФРГ Фридрих Мерц добавил, что Германия будет играть ведущую роль в поставке Украине систем противовоздушной обороны Patriot из США. По его словам, такая военная помощь улучшит ситуацию с безопасностью и защитит украинцев от российских атак.

Добавим, что Дания, Нидерланды и Швеция хотят купить ракеты для Patriot у Соединенных Штатов для Украины. Соответствующие заявления прозвучали от политиков этих стран.

Напомним: Дональд Трамп заявил, что Вашингтон передаст Украине ракеты к системам ПВО и ПРО Patriot. По его словам, закупка не будет финансироваться из американского бюджета. Также он заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет в случае, если в течение 50 дней агрессор не согласится на прекращение огня.

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