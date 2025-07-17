'Переговоры очень конкретные': Мерц сказал, когда Украина получит системы Patriot

Украина получит системы Patriot в течение ближайших недель. Их доставят из европейских стран, а США заменят им переданные ЗРК другими системами. Все вопросы относительно этого сейчас согласовывают на уровне министерств обороны .

Видео дня

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной с премьером Великобритании Киром Стармером пресс-конференции в Лондоне 17 июля. Он подчеркнул, что переговоры "очень конкретные".

"В эти часы министерства обороны обсуждают детали того, как мы можем обеспечить соответствующую поставку Patriot в Украину в сжатые сроки. Это может занять недели. Переговоры очень конкретные, американская сторона готова это сделать, но мы еще не имеем результата", - сказал Мерц.

Немецкий канцлер предположил, что в "эти часы" между министрами обороны будут заключены договоренности, которые сделают технически возможным то, что пообещал Трамп.

"США готовы предоставить Украине оружие, которое профинансируют европейские партнеры. Германия хочет сделать значительный вклад в это. Нам нужно обсудить детали с нашими партнерами как можно скорее", - сказал канцлер ФРГ.

Мерц напомнил, что недавно была достигнута договоренность о том, что Украине предоставят новые системы Patriot европейские страны, и что им эти системы затем будут заменены Соединенными Штатами. Сейчас важный вопрос заключается в том, когда может произойти такая замена.

"Больше всего нам нужна ясность относительно того, как США заменят системы вооружения, переданные Европой... В конце концов, мы также должны поддерживать собственные оборонные возможности", – подчеркнул канцлер.

Глава немецкого правительства также добавил, что Украина "вскоре – в ближайшие недели и месяцы" получит помощь "в больших масштабах", в том числе дальнобойное оружие, в частности через промышленную кооперацию, которую Германия осуществляет совместно с Украиной.

При этом Мерц отказался раскрывать детали и в очередной раз уклонился от ответа на вопрос, будут ли поставлены Украине ракеты Taurus.

Также канцлер ФРГ выразил надежду, что американское правительство примет решение о введении санкций против России, которые готовились в Конгрессе США уже несколько недель.

По словам Мерца, все эти решения усиливают давление на Путина, чтобы он наконец договорился о мире, а также показывают, что Европа и США объединяют усилия в политике безопасности.

Напомним, командующий Объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что уже идет подготовка к скорейшей передаче Украине комплексов Patriot. Альянс получил задание сделать это как можно скорее.

Как сообщал OBOZ.UA, США уведомили Швейцарию о том, что поставки стране ЗРК Patriot будут отложены. Решение связано с тем, чтобы предоставить Украине большую поддержку в сфере противовоздушной обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!