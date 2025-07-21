Германия и США окончательно договорились о передаче Украине пяти систем Patriot: что известно о сроках

Германия и США договорились передать Украине пять систем противовоздушной обороны Patriot. Поставки должны состояться "как можно скорее", чтобы усилить защиту украинского неба.

Видео дня

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время 29-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), состоявшейся 21 июля под председательством Великобритании и Германии. По его словам, договоренность была достигнута на прошлой неделе в Вашингтоне во время встречи с американским коллегой.

"Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Хегсетом, что Германия внесет свой вклад в скорейшее предоставление [Украине] пяти крайне необходимых систем Patriot", – сказал Писториус.

Поставка систем ПВО Patriot состоится в ближайшее время

Глава немецкого минобороны отметил, что координация поставок состоится в тесном сотрудничестве с партнерами "в течение следующих нескольких дней". Он также подтвердил, что Германия предоставит дополнительные системы ПВО и боеприпасы, а механизм реализации этих планов пройдет "в духе взаимного доверия".

"Германия предоставит дополнительные системы противовоздушной обороны и крайне необходимые боеприпасы", – заявил он.

Что известно о заседании в формате "Рамштайн"

21 июля состоялась новая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Это объединение более 50 государств, которые координируют усилия для помощи Украине в противодействии российской агрессии.

Заседание проходило в онлайн-режиме с участием министров обороны и их заместителей из 52 стран, среди которых – генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, министр обороны США Пит Гегсет, Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, а также десятки стран Альянса и партнеров.

Это первое заседание Контактной группы после кадровых перестановок в правительстве Украины, в частности после назначения Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины вместо Рустема Умерова. Участники обсуждают поддержку Украины, поставки вооружения и координацию действий в сфере безопасности.

Шмыгаль озвучил ключевые ожидания Украины от 29-й встречи в формате "Рамштайн". Среди приоритетов:

оперативная закупка систем противовоздушной обороны, в частности из США;

финансовая помощь для покрытия нынешнего дефицита закупок;

заблаговременное планирование поддержки на 2026 год.

Что предшествовало

Ранее немецкий министр обороны встретился с министром обороны США Питом Гегсетом в Вашингтоне. Стороны обсудили "весь спектр возможных поставок оружия из США". В связи с этим Писториус подчеркнул: самое важное то, что у США "изменился тон" по вопросу помощи Украине.

Кроме этого, европейские члены НАТО будут покупать у Соединенных Штатов вооружение на миллиарды долларов, в частности батареи противоракетных комплексов Patriot, и отправлять его в Киев. Причем Германия будет играть ведущую роль в этой схеме. Такое же мнение относительно поставок оружия озвучил и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, такая военная поддержка улучшит ситуацию с безопасностью и защитит украинцев от российских атак.

По словам Писториуса, политическое руководство ФРГ вполне удовлетворено соглашением, которое при содействии президента США заключили в НАТО по поставкам оружия в Украину. Однако в ФРГ, по крайней мере пока, не будут раскрывать подробностей, какое именно и когда оружие начнут передавать Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что Лондон может присоединиться к Германии в закупке оружия у США для передачи его Украине. Хотя после встречи британского премьера с канцлером Германии об этом не объявлялось, соответствующие переговоры уже ведутся.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!