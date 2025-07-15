"Германия будет играть решающую роль": Мерц пролил свет на закупку систем Patriot для Украины

Германия будет играть ведущую роль в поставках Украине систем противовоздушной обороны Patriot из США. Такая военная помощь улучшит ситуацию с безопасностью и защитит украинцев от российских атак.

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Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, комментируя новую инициативу Вашингтона по военной помощи Киеву. По его словам, президент США Дональд Трамп предложил предоставить Украине крупную партию оружия, если европейские партнеры обеспечат ее финансирование. Канцлер заверил, что Берлин готов взять на себя решающую часть этого процесса.

Помощь Украине соответствует стратегическим интересам самой Германии, заверил Мерц. Кроме этого, системы Patriot помогут защитить украинские города от российских обстрелов.

"Мы с президентом Трампом несколько раз обсуждали это в последние дни. Я заверил его: Германия будет играть решающую роль. Мы делаем это в собственных интересах. Это поможет Украине защититься от бомбардировочного террора России", – заявил политик.

Мерц подчеркнул, что только усиление военного давления заставит Москву садиться за стол переговоров. Он также отметил, что такая инициатива демонстрирует единство партнеров в сфере безопасности.

Сейчас стороны активно согласовывают детали, и Берлин поддерживает постоянный контакт с союзниками для реализации этого плана.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля генсек НАТО Марк Рютте встретился с президентом США Дональдом Трампом. Во время пресс-конференции глава Альянса подтвердил свою договоренность с Белым домом о поставках Украине оружия.

По данным The New York Times, страны-члены НАТО разрабатывают новую модель, которая позволит ускорить передачу критически важного вооружения Украине, в частности систем ПВО Patriot и боеприпасов. Союзники предложили схему, по которой США будут продавать оружие европейцам, а те – передавать его Киеву.

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