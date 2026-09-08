Враг несколькими волнами коварно атаковал ТЭС ДТЭК: что с электричеством

Во вторник, 8 сентября, войска страны-агрессора России в очередной раз обстреляли одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. Зафиксировано несколько волн вражеских атак, вследствие которых ТЭС прекратила генерацию электроэнергии.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Группы ДТЭК. Там не уточнили, в какой области был атакован энергетический объект.

"Россия совершила несколько волн атак на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование", – говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС компании были атакованы врагом более 230 раз, добавили в ДТЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе массированной атаки ночью 22 августа Россия нанесла значительный ущерб нескольким энергетическим объектам ДТЭК Одесские электросети. В связи с этим в Одессе предупреждали о перебоях в электроснабжении.

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