'Никто не верит россиянам': Зеленский объяснил, почему Украина заявила о готовности прекратить огонь на 30 дней

Украинская сторона готова к формату тишины на 30 дней, который предложили представители США во время переговоров в Джидде 11 марта. Теперь нужно наблюдать реакцию российской стороны по этому соглашению.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга 12 марта. Он подчеркнул, что доверия к оккупантам пока что нет.

"Я подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит россиянам, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно и для меня важно закончить войну я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ до окончания войны. Поэтому моя реакция была – мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", – рассказал Зеленский.

На вопрос обсуждались ли с США санкции против России, если она нарушит перемирие, президент ответил, что это были точечные разговоры и говорить о чем-то пока рано.

"О санкциях или других шагах давления на РФ – это будет зависеть от американской стороны и это будет после их диалога с россиянами, мне так кажется, если я правильно понимаю шаги мир через силу. Если я правильно это понимаю, то будет именно так", – отметил гарант.

Он добавил, если россияне согласятся на предложение Соединенных Штатов, то соответствующие решения будут.

"А если они не готовы – мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, что она говорила", – резюмировал президент Украины.

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