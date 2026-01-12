'Есть информация от разведки': Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный удар в ближайшие дни

Российская Федерация готовит очередной массированный комбинированный обстрел Украины, пытаясь использовать погодные условия в собственных целях. Эта атака может произойти уже в ближайшие дни.

С таким предупреждением выступил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам в конце 1419-го дня полномасштабной войны – в понедельник, 12 января. Видео опубликовано на YouTube-канале ОП.

Зеленский ссылается на информацию, полученную нашими разведчиками. Он призвал украинцев не игнорировать сирены.

"Обязательно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу. Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом. В ближайшие дни этот удар может произойти", – сказал глава государства.

Мирные переговоры

Президент рассказал, что в понедельник провел встречу с украинской переговорной группой. На совещании говорили обо всех итогах общения с американской командой.

"Фактически каждый день ребята на связи, много сделано. Мы договариваемся с представителями президента [Дональда] Трампа о графиках встреч – наши документы во многом уже готовы к подписанию", – сообщил Зеленский.

"Рассчитываем, что формат Давоса в этом году будет достаточно результативным именно с точки зрения наших отношений с партнерами и нашего восстановления после российских ударов. Сейчас надо, чтобы чиновники проанализировали оперативно каждый из документов экономических соглашений, чтобы все интересы Украины были учтены полностью. Работаем и для того, чтобы создать действенные механизмы финансирования восстановления, справедливые для Украины", – рассказал Зеленский.

Формат Давоса – это Всемирный экономический форум в городе Давос (Швейцария), который в этом году должен состояться 19–23 января.

Давление на Россию

"Понимаем, что американская сторона постоянно общается с Россией, и в том числе по базовому документу для окончания войны. Это политический документ, и мы сформулировали наше видение – то, что может сработать реально. И хотя дипломатия Украины, Америки и партнеров в течение нескольких месяцев была чрезвычайно активной, остается без ответа главный вопрос, и это вопрос о России, о том, на что там готовы", – обратил внимание президент.

Он отметил: российское поведение и риторика никоим образом не свидетельствуют, что они хотят закончить войну или готовятся к этому.

"Каждый это видит. И это зависит исключительно от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки и президента Соединенных Штатов, что выберет Россия: мир или дальнейшую войну. Именно поэтому опции давления на агрессора должны оставаться на столе – все опции давления", – уверен глава государства.

Он привел пример ситуации в Венесуэле, когда Америка показала свое принципиальное отношение к борьбе с танкерами теневого флота.

"Если есть воля, можно останавливать движение нефти – никаких проблем для мирового рынка. Видим также, что существует много инструментов, чтобы заблокировать всех, кто обходит санкции или помогает маргинальным режимам. Все это Россия должна примерять на себя уже, если не пойдет на мирные решения", – уверен Зеленский.

Сейчас круг российских сообщников сужается: в Иране происходят масштабные протесты, фактически восстание. И это тоже является четким признаком, что "России проще не будет".

"И каждый нормальный человек на земле очень хочет, чтобы народу Ирана наконец повезло освободиться от режима, который там есть и который принес столько зла, в том числе и в Украину, и в другие страны. Важно, чтобы мир не упустил этот момент, когда изменения возможны. И каждый лидер, каждая страна, международные организации должны сейчас включиться, помочь людям убрать тех, кто виноват, что Иран, к сожалению, был такой. Все может стать по-другому", – допустил президент.

Дипломатическая работа

В первый день недели Зеленский также провел встречу с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде.

"Норвегия – один из крупнейших наших помощников в защите. Лидер в программе PURL, которая позволяет нам покупать американское оружие, прежде всего ПВО. Норвегия значительно помогла нам с ПВО. Мы снова говорили именно о таких вещах: защита неба, наши совместные шаги, наши совместные планы – и с Норвегией, и с другими партнерами в Европе.

Есть и новый пакет поддержки от Норвегии – 400 миллионов на энергетику, на устойчивость Украины. Восемь миллиардов за год будет помощь Норвегии. Очень ощутимо. Спасибо!" – передал глава государства слова благодарности.

"Большая перезагрузка" и восстановление энергетики

Президент продолжил кадровые изменения – и в регионах, и в Службе безопасности Украины. Вскоре произойдут новые перестановки. Какие именно, он не уточнил.

"Только что также говорили с премьер-министром Юлией Свириденко: восстановление, работы во всех регионах. Спасибо всем, кто работает буквально ради жизни. Мы договорились с премьер-министром разработать специальную программу для поддержки именно таких людей, кто непосредственно работает в ремонтных бригадах, 24/7 в самых сложных обстоятельствах. Правительство предложит, как ощутимо увеличить оплату труда таких специалистов за каждый месяц зимы", – анонсировал Зеленский.

В конце обращения он попросил граждан беречь себя и беречь Украину. "И помогайте тем, кому сложнее всего и кто нуждается в поддержке. Вместе все преодолеем. Слава Украине!" – сказал Зеленский.

