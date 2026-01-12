УкраїнськаУКР
РФ ударила по энергетике Украины, поврежден важный энергообъект: какие графики отключений света 12 января

Отключения электроэнергии. Иллюстративное изображение

В ночь на понедельник, 12 января, Россия ударила по энергетике Украины в Одесской и Черниговской областях. В частности, в Новгород-Северском районе поврежден важный энергообъект. По всей стране применяются почасовые графики отключений электроэнергии, в части Киева и Киевской области – продолжаются экстренные обесточивания.

Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют местные власти и облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 12 января: главное

  • В результате обстрелов получил существенные повреждения важный энергообъект в Новгород-Северской районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.
  • В Одесской области без света остались несколько населенных пунктов и однин из микрорайонов Одессы. Графики в регионе не действуют еще после предыдущих обстрелов.
  • Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
  • Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
  • Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

Экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. Энергетики объясняют, что энергосистема города так и не оправилась от обстрелов, а мороз усложняет ситуацию. Есть высокий риск аварий.

В остальной части города действуют стабилизационные (почасовые) графики. Расписание довольно жесткое:

График отключения электроэнергии в Киеве
График отключения электроэнергии в Киеве

Киевская область

  • В Бориспольском и части Броварского района введены экстренные отключения, графики не действуют.
  • В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:
График отключения электроэнергии в Киевской области
График отключения электроэнергии в Киевской области

Днепропетровская область

Днепропетровщина с 9 января вернулась к графикам почасовых отключений. Режим ограничений жесткий – одно отключение может длиться по 7 часов.

График отключения электроэнергии в Днепропетровской области
График отключения электроэнергии в Днепропетровской области

Одесская область

В части Пересыпского района Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено", – отчитались в Одесской ОГА.

В Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения, т.е. аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных поломок из-за перегрузки сети. Их невозможно спрогнозировать, а потому графики не действуют. Такой режим используется при резком увеличении потребления тока и отменяются после стабилизации ситуации.

"Понимаем, как тяжело оставаться без света. Однако энергетическая система нуждается в помощи. Пожалуйста, не включайте все электроприборы одновременно, а пользуйтесь ими поочередно – это поможет избежать аварий и сохранить свет на более долгое время", – отмечают в ДТЭК.

Черниговская область

"Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северской районе. Обесточен ряд населенных пунктов. Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", – сообщили утром в"Черниговоблэнерго".

В целом по области запланированы почасовые отключения света в течение всех суток. Больше всего отключений – с 9-ти утра до 20-ти вечера:

График отключения электроэнергии в Черниговской области

Сумская область

На Сумщине действует график почасовых отключений. Суммарно время без света может достигать 14 часов в сутки:

График отключения электроэнергии в Сумской области

Запорожская область

Ситуация после блэкаута в области будет стабилизирована. Также в воскресенье (11 января) было восстановлено питание жителей 43 населенных пунктов, которые были обесточены из-за непогоды.

В общем стихия обесточила 18 тысяч потребителей. Около 90% из них – 15 948 – по состоянию на утро 12 января были запитаны. По состоянию на 09:00 без электроснабжения из-за сложных погодных условий еще остаются 2010 абонентов.

В области действуют почасовые отключения. График по очередям с учетом 30 минут на переключение такой:

  • 1.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
  • 1.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч);
  • 2.1 – 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
  • 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч);
  • 3.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
  • 3.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
  • 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
  • 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-09:30 (2 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
  • 5.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
  • 5.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
  • 6.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
  • 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч).

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – т.е., в феврале, марте и, собственно, апреле. После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

