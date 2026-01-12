РФ ударила по энергетике Украины, поврежден важный энергообъект: какие графики отключений света 12 января
В ночь на понедельник, 12 января, Россия ударила по энергетике Украины в Одесской и Черниговской областях. В частности, в Новгород-Северском районе поврежден важный энергообъект. По всей стране применяются почасовые графики отключений электроэнергии, в части Киева и Киевской области – продолжаются экстренные обесточивания.
Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют местные власти и облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 12 января: главное
- В результате обстрелов получил существенные повреждения важный энергообъект в Новгород-Северской районе Черниговской области. Обесточен ряд населенных пунктов.
- В Одесской области без света остались несколько населенных пунктов и однин из микрорайонов Одессы. Графики в регионе не действуют еще после предыдущих обстрелов.
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев
Экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. Энергетики объясняют, что энергосистема города так и не оправилась от обстрелов, а мороз усложняет ситуацию. Есть высокий риск аварий.
В остальной части города действуют стабилизационные (почасовые) графики. Расписание довольно жесткое:
Киевская область
- В Бориспольском и части Броварского района введены экстренные отключения, графики не действуют.
- В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:
Днепропетровская область
Днепропетровщина с 9 января вернулась к графикам почасовых отключений. Режим ограничений жесткий – одно отключение может длиться по 7 часов.
Одесская область
В части Пересыпского района Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено", – отчитались в Одесской ОГА.
В Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения, т.е. аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных поломок из-за перегрузки сети. Их невозможно спрогнозировать, а потому графики не действуют. Такой режим используется при резком увеличении потребления тока и отменяются после стабилизации ситуации.
"Понимаем, как тяжело оставаться без света. Однако энергетическая система нуждается в помощи. Пожалуйста, не включайте все электроприборы одновременно, а пользуйтесь ими поочередно – это поможет избежать аварий и сохранить свет на более долгое время", – отмечают в ДТЭК.
Черниговская область
"Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северской районе. Обесточен ряд населенных пунктов. Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", – сообщили утром в"Черниговоблэнерго".
В целом по области запланированы почасовые отключения света в течение всех суток. Больше всего отключений – с 9-ти утра до 20-ти вечера:
Сумская область
На Сумщине действует график почасовых отключений. Суммарно время без света может достигать 14 часов в сутки:
Запорожская область
Ситуация после блэкаута в области будет стабилизирована. Также в воскресенье (11 января) было восстановлено питание жителей 43 населенных пунктов, которые были обесточены из-за непогоды.
В общем стихия обесточила 18 тысяч потребителей. Около 90% из них – 15 948 – по состоянию на утро 12 января были запитаны. По состоянию на 09:00 без электроснабжения из-за сложных погодных условий еще остаются 2010 абонентов.
В области действуют почасовые отключения. График по очередям с учетом 30 минут на переключение такой:
- 1.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 1.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч);
- 2.1 – 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч);
- 3.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 3.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-09:30 (2 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 5.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 5.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);
- 6.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч).
Где смотреть график отключений света в других областях
Как сообщал OBOZ.UA, тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – т.е., в феврале, марте и, собственно, апреле. После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!