РФ ударила по энергетике Украины, поврежден важный энергообъект: какие графики отключений света 12 января

В ночь на понедельник, 12 января, Россия ударила по энергетике Украины в Одесской и Черниговской областях. В частности, в Новгород-Северском районе поврежден важный энергообъект. По всей стране применяются почасовые графики отключений электроэнергии, в части Киева и Киевской области – продолжаются экстренные обесточивания.

Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго", а детали публикуют местные власти и облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 12 января: главное

В результате обстрелов получил существенные повреждения важный энергообъект в Новгород-Северской районе Черниговской области . Обесточен ряд населенных пунктов.

. Обесточен ряд населенных пунктов. В Одесской области без света остались несколько населенных пунктов и однин из микрорайонов Одессы. Графики в регионе не действуют еще после предыдущих обстрелов.

без света остались несколько населенных пунктов и однин из микрорайонов Одессы. Графики в регионе не действуют еще после предыдущих обстрелов. Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев

Экстренные отключения действуют на Левом берегу Киева, в Печерском и Голосеевском районах. Энергетики объясняют, что энергосистема города так и не оправилась от обстрелов, а мороз усложняет ситуацию. Есть высокий риск аварий.

В остальной части города действуют стабилизационные (почасовые) графики. Расписание довольно жесткое:

Киевская область

В Бориспольском и части Броварского района введены экстренные отключения, графики не действуют.

и части района введены отключения, графики не действуют. В других районах области действуют графики стабилизационных отключений. Почасовое расписание такое:

Днепропетровская область

Днепропетровщина с 9 января вернулась к графикам почасовых отключений. Режим ограничений жесткий – одно отключение может длиться по 7 часов.

Одесская область

В части Пересыпского района Одессы исчез свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Тепло- и водоснабжение населения уже восстановлено", – отчитались в Одесской ОГА.

В Одесском районе, в частности в Одессе, возможны сетевые ограничения, т.е. аварийные отключения, чтобы не допустить масштабных поломок из-за перегрузки сети. Их невозможно спрогнозировать, а потому графики не действуют. Такой режим используется при резком увеличении потребления тока и отменяются после стабилизации ситуации.

"Понимаем, как тяжело оставаться без света. Однако энергетическая система нуждается в помощи. Пожалуйста, не включайте все электроприборы одновременно, а пользуйтесь ими поочередно – это поможет избежать аварий и сохранить свет на более долгое время", – отмечают в ДТЭК.

Черниговская область

"Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северской районе. Обесточен ряд населенных пунктов. Как только позволит ситуация безопасности, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", – сообщили утром в"Черниговоблэнерго".

В целом по области запланированы почасовые отключения света в течение всех суток. Больше всего отключений – с 9-ти утра до 20-ти вечера:

Сумская область

На Сумщине действует график почасовых отключений. Суммарно время без света может достигать 14 часов в сутки:

Запорожская область

Ситуация после блэкаута в области будет стабилизирована. Также в воскресенье (11 января) было восстановлено питание жителей 43 населенных пунктов, которые были обесточены из-за непогоды.

В общем стихия обесточила 18 тысяч потребителей. Около 90% из них – 15 948 – по состоянию на утро 12 января были запитаны. По состоянию на 09:00 без электроснабжения из-за сложных погодных условий еще остаются 2010 абонентов.

В области действуют почасовые отключения. График по очередям с учетом 30 минут на переключение такой:

1.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 1.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-22:30 (4,5 ч); 2.1 – 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч); 3.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 3.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-09:30 (2 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 07:30-09:30 (2 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 5.1 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 5.2 – 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч);

– 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч); 6.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч).

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – т.е., в феврале, марте и, собственно, апреле. После чего будет либо пересмотрен, либо оставлен на текущем уровне.

