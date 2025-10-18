Есть и хорошие новости: в CNN указали на позитив встречи Зеленского с Трампом
Продолжительные переговоры президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского 17 октября в Белом доме мог закончиться для Украины гораздо хуже. Однако по итогам переговоров новости для Киева оказались положительные.
Американские журналисты отметили, что Украине не выдвигали жестких условий. Об этом говорится в материале CNN.
Результате встречи в Белом доме
После девяти месяцев дипломатической работы Трамп по-прежнему предпочитает дать диктатору России Владимиру Путину еще один шанс убедить его, а не прибегать к прямой военной эскалации. По информации американских журналистов, среди льстивых комплиментов и уверенности в близости мира были и хорошие новости для Украины.
Заявление Трампа после переговоров с Зеленским гласило, что обеим сторонам "следует остановиться там, где они находятся". Журналисты в США отметили, что прекращение огня вдоль нынешних линий фронта, по всей видимости, Киев вполне мог бы стерпеть.
При этом в CNN считают, что мирная сделка, скорее всего, все еще далека от реализации. Поэтом Трамп предпочел использовать новый подход в виде угрозы реальной военной эскалации посредством закупки американских технологий европейскими союзниками и их последующей поставки в Украину.
Опасный момент
Будапештский саммит с Путиным пока не определён по дате и, похоже, станет ещё одним моментом, когда Кремль может попытаться выиграть ещё немного времени.
При этом следует участь, что главарь Кремля встретится с президентом США, который теперь лучше осознаёт свои недостатки в отношениях с Путиным и понимает, что нужно для привлечения внимания Москвы.
Напомним, после встречи с Трампом президент Украины подчеркнул важность первоочередного прекращения огня, чтобы можно было садиться за стол переговоров. Ключевыми темами переговоров в Белом доме были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с Путиным.
Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.
