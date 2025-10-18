Есть и хорошие новости: в CNN указали на позитив встречи Зеленского с Трампом

Продолжительные переговоры президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского 17 октября в Белом доме мог закончиться для Украины гораздо хуже. Однако по итогам переговоров новости для Киева оказались положительные.

Видео дня

Американские журналисты отметили, что Украине не выдвигали жестких условий. Об этом говорится в материале CNN.

Результате встречи в Белом доме

После девяти месяцев дипломатической работы Трамп по-прежнему предпочитает дать диктатору России Владимиру Путину еще один шанс убедить его, а не прибегать к прямой военной эскалации. По информации американских журналистов, среди льстивых комплиментов и уверенности в близости мира были и хорошие новости для Украины.

Заявление Трампа после переговоров с Зеленским гласило, что обеим сторонам "следует остановиться там, где они находятся". Журналисты в США отметили, что прекращение огня вдоль нынешних линий фронта, по всей видимости, Киев вполне мог бы стерпеть.

При этом в CNN считают, что мирная сделка, скорее всего, все еще далека от реализации. Поэтом Трамп предпочел использовать новый подход в виде угрозы реальной военной эскалации посредством закупки американских технологий европейскими союзниками и их последующей поставки в Украину.

Опасный момент

Будапештский саммит с Путиным пока не определён по дате и, похоже, станет ещё одним моментом, когда Кремль может попытаться выиграть ещё немного времени.

При этом следует участь, что главарь Кремля встретится с президентом США, который теперь лучше осознаёт свои недостатки в отношениях с Путиным и понимает, что нужно для привлечения внимания Москвы.

Напомним, после встречи с Трампом президент Украины подчеркнул важность первоочередного прекращения огня, чтобы можно было садиться за стол переговоров. Ключевыми темами переговоров в Белом доме были поставки в Украину систем ПВО, дальнобойность и возможная встреча в Будапеште Трампа с Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. После этого американский лидер анонсировал собственную встречу с главарем Кремля в Венгрии уже в течение двух недель. Целью переговоров станет попытка найти путь к завершению войны между Россией и Украиной. По словам Трампа, на следующей неделе состоятся встречи советников высокого уровня с обеих сторон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!