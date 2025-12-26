'Есть договоренности': Зеленский указал на нюанс с возможностью размещения иностранного контингента в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос размещения иностранного контингента защиты в небе, на море и на земле находится на стадии договоренностей с международными партнерами. Он отметил, что сам договор уже есть, но его подписание и размещение иностранных войск состоится только после прекращения огня.

Видео дня

Об этом он сказал во время общения с журналистами в пятницу, 26 декабря. Другие детали Зеленский пообещал раскрыть позже.

"Что касается контингента защиты в небе, на море, на земле - я об этом говорил: есть у нас договоренности с партнерами. Такие небольшие детали остались. В принципе сам договор о Коалиции желающих есть уже, но подписание его и размещение любого личного состава и других стран, те или иные средства защиты, все это будет только после cease-fire (прекращение огня – Ред.) Коалиция желающих работать будет только в момент cease-fire или окончания войны", — сообщил глава государства.

Президент отметил, что в договоре уже указано, какие страны готовы предоставить свой контингент.

"Там уже есть все детали - какие страны и на что они готовы. Как я вам говорил, 30 стран у нас в Коалиции желающих. Детали позже", – сказал Зеленский.

Напомним, что во время последней встречи в Европе американские и европейские партнеры Украины согласовали план "надежной защиты" нашей страны "для обеспечения соблюдения любых мирных соглашений с Россией". В частности, согласно этому плану главным фактором гарантий безопасности для Украины является украинская армия; США будут предоставлять разведданные и осуществлять мониторинг соблюдения мира, а войска "коалиции желающих" будут размещены "как можно дальше от линии фронта, чтобы укрепить доверие".

Как сообщал OBOZ.UA, последнее заседание "коалиции желающих" состоялось 11 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии выступил с речью, акцентировав на важности надежных и действенных гарантий безопасности, к обеспечению которых должны быть привлечены Соединенные Штаты Америки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!