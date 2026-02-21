То, что сделала японская фигуристка с американской чемпионкой на награждении ОИ-2026, собрало 2 млн просмотров за несколько часов. Видео

В сети завирусился трогательный эпизод на церемонии награждения в женском одиночном катании на Олимпиаде-2026 в Милан. Серебряная призерка из Японии Каори Сакамото помогла победительнице из США Алисе Лю закрепить на груди мягкие игрушки перед исполнением гимна.

Видео дня

Инцидент случился после соревнований 19 февраля 2026 года. Во время вручения наград Каори Сакамото показала Алиса Лю, как правильно зафиксировать "трофеи" вместе с медалью, чтобы освободить руки на подиуме.

По итогам турнира "золото" завоевала Алиса Лю с результатом 226,79 балла. "Серебро" получила Каори Сакамото, набравшая 224,90 балла, "бронза" досталась Ами Накаи с результатом 219,16.

Сакамото уступила американке 1,89 балла. После проката японская фигуристка не сдержала слез: эти Игры стали для нее последними в карьере.

Всего в Милане Сакамото завоевала две серебряные награды: в личном турнире и в командных соревнованиях в составе сборной Японии. Трехкратная чемпионка мира намерена завершить выступления и начать тренерскую деятельность.

Как сообщал OBOZ.UA, румынская фигуристка Юлия Саутер выдала невообразимый вихрь эмоций после оглашения баллов за произвольную программу на Олимпиаде-2026. 28-летняя спортсменка, увидев итоговые оценки на своих дебютных Играх (190.93), закричала в прямом эфире от радости, а затем расплакалась от счастья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!