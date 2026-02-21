'Несколько недель': The Guardian раскрыла разговор Путина в день полномасштабного вторжения в Украину

В день начала полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин заявил, что война продлится всего "несколько недель". Российский лидер выглядел спокойным и не демонстрировал беспокойства из-за начала войны.

Видео дня

В то же время, когда российские войска пересекали украинскую границу, в Кремле происходила запланированная заранее встреча Путина с Ханом. Об этом сообщает The Gurdian.

Несмотря на историчность момента, глава РФ не отменил визит и провел с пакистанским премьером более двух часов, обсуждая двусторонние отношения между Москвой и Исламабадом.

После переговоров Путин пригласил гостя на незапланированный роскошный обед. Российский президент во время общения выглядел "расслабленным" и "спокойным". Во время встречи Хан поднял вопрос войны, которую Россия начала несколькими часами ранее.

В ответ Путин заверил его: "Не волнуйтесь. Это закончится через несколько недель".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что если Украина согласится на требование отдать России Донецкую область без боя – Кремль этим не удовлетворится и продолжит выдвигать новые требования. Причина заключается в том, что цели российского диктатора Владимира Путина выходят далеко за озвученные территориальные претензии к Украине, он также уверен в том, что российская экономика способна "тянуть" войну еще годами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!