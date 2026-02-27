200 тыс. человек останутся под оккупацией: Зеленский объяснил, почему Украина не может 'отдать' оккупантам Славянск и Краматорск

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные сценарии завершения войны и объяснил, почему Украина не может просто отказаться от Славянска и Краматорска. По его словам, сдать эти города означало бы поставить под угрозу жизни сотен тысяч людей и позволить России продолжать оккупацию.

Он подчеркнул, что такие территории являются "красной линией" и ключевым элементом обороны страны. Об этом глава государства рассказал в интервью Sky News.

Президент отметил, что 200 тысяч человек, которые сейчас находятся в Славянске и Краматорске, оказались бы под оккупацией российских войск, если бы украинские силы оставили эти территории.

"Кто сказал России, что эти люди готовы стать российскими? Если они не согласятся, их убьют, оттолкнут на фронт или бросят в тюрьму", – объяснил Зеленский.

Он напомнил об аналогичных действиях оккупантов в Луганской, Донецкой областях и Крыму, где мирное население также подвергалось преследованиям и репрессиям.

Президент подчеркнул, что отстаивание этих территорий не только вопрос национального достоинства, но и стратегическая оборона государства: отдать Славянск и Краматорск означало бы открыть врагу путь к дальнейшему продвижению.

Зеленский также обратил внимание на внешние советы по сдаче территорий и подчеркнул, что это неприемлемо: ни одна территория, которую Россия не захватила на поле боя, не может быть отдана для обеспечения мира. Это, по его словам, красная линия украинского государства и ключевой принцип оборонной политики.

