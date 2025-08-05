Россия может пойти на воздушное перемирие с Украиной без прекращения войны на земле – Bloomberg

Кремль рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной. Так Россия может попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций, даже несмотря на то, что остается решительно настроенной продолжать свою войну.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных лиц, знакомых с ситуацией. Рассматривается предложение временно остановить удары ракетами и беспилотниками, если Украина также согласится на такие условия. В то же время российский диктатор Владимир Путин, по информации источников, не готов к полному прекращению огня, ведь российские войска продолжают наступление, а стратегические цели войны остаются неизменными.

Официальные лица признали, что визит посланника США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе предлагает позднюю возможность для достижения согласия с Трампом, даже если ожидания успеха низкие. Пауза в авиаударах с участием беспилотников и ракет как жест деэскалации может быть одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также подпишется, сказал один из них.

Тем не менее, Путин не согласится на всеобщее прекращение огня в Украине, поскольку его войска продолжают наступление на поле боя, а военные цели РФ остаются неизменными. Непонятно, будет ли любое предложение сдерживания включать условия, которые фактически сделают его неприемлемым для Киева и его союзников.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил важность переговоров, но отказался комментировать потенциальные предложения. "Мы считаем такие встречи очень важными. Но мы не комментируем их заранее", – сказал он.

Уиткофф посетит Россию, а Келлог – Украину

На этой неделе Россию посещает посланник США Стив Уиткофф, который уже пять раз приезжал в 2025 году. Не исключено, что он встретится с Путиным.

Зато Трамп продолжает оказывать дополнительное экономическое давление, угрожая ввести повышенные тарифы на товары из Китая и Индии из-за закупки российской нефти. Президент США стремится получить от Москвы "уступку", которую можно было бы представить как шаг к деэскалации.

"Трампу нужен какой-то "подарок", уступка от России", — сказал Сергей Марков, московский политический консультант, близкий к Кремлю. "Воздушное перемирие может быть таким подарком".

Ожидается, что на этой неделе спецпредставитель США Кит Келлог также посетит Киев для обсуждения возможных сценариев перемирия с президентом Владимиром Зеленским.

Украинский лидер накануне провел "продуктивный" телефонный разговор с Трампом и сообщил, что президент США полностью проинформирован о массированных российских ударах по Киеву и другим городам.

Украина не соглашается на условия РФ ради перемирия

При этом Украина отвергает требования Кремля, среди которых признание аннексии Россией Крыма и четырех регионов восточной и южной Украины, которые лишь частично оккупированы армией РФ, и настаивает на прекращении огня как предпосылке для переговоров.

Путин неоднократно отвергал призывы США и Европы придерживаться 30-дневного прекращения огня, хотя он объявил 72-часовое перемирие, когда Россия отмечала 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в мае. В марте Украина и Россия заявили, что будут придерживаться 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре после разговоров с Трампом, хотя каждая обвиняла другую в нарушении соглашения.

Последние опросы социологического центра "Левада-центра" в Москве свидетельствуют, что две трети россиян выступают за завершение войны на нынешних позициях, тогда как около 25% хотят продолжать боевые действия.

"Для большинства россиян завершение войны, но не возвращение к прежним границам, является желательным сценарием", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп считает, если цена на нефть упадет еще на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. Сейчас нефть стоит чуть менее 68 долларов за баррель, поэтому такой сценарий, по мнению президента США, вполне возможен в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!