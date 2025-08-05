Россия может пойти на воздушное перемирие с Украиной без прекращения войны на земле – Bloomberg
Кремль рассматривает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могут включать воздушное перемирие с Украиной. Так Россия может попытаться предотвратить угрозу введения вторичных санкций, даже несмотря на то, что остается решительно настроенной продолжать свою войну.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированных лиц, знакомых с ситуацией. Рассматривается предложение временно остановить удары ракетами и беспилотниками, если Украина также согласится на такие условия. В то же время российский диктатор Владимир Путин, по информации источников, не готов к полному прекращению огня, ведь российские войска продолжают наступление, а стратегические цели войны остаются неизменными.
Официальные лица признали, что визит посланника США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе предлагает позднюю возможность для достижения согласия с Трампом, даже если ожидания успеха низкие. Пауза в авиаударах с участием беспилотников и ракет как жест деэскалации может быть одним из потенциальных предложений при условии, что Украина также подпишется, сказал один из них.
Тем не менее, Путин не согласится на всеобщее прекращение огня в Украине, поскольку его войска продолжают наступление на поле боя, а военные цели РФ остаются неизменными. Непонятно, будет ли любое предложение сдерживания включать условия, которые фактически сделают его неприемлемым для Киева и его союзников.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил важность переговоров, но отказался комментировать потенциальные предложения. "Мы считаем такие встречи очень важными. Но мы не комментируем их заранее", – сказал он.
Уиткофф посетит Россию, а Келлог – Украину
На этой неделе Россию посещает посланник США Стив Уиткофф, который уже пять раз приезжал в 2025 году. Не исключено, что он встретится с Путиным.
Зато Трамп продолжает оказывать дополнительное экономическое давление, угрожая ввести повышенные тарифы на товары из Китая и Индии из-за закупки российской нефти. Президент США стремится получить от Москвы "уступку", которую можно было бы представить как шаг к деэскалации.
"Трампу нужен какой-то "подарок", уступка от России", — сказал Сергей Марков, московский политический консультант, близкий к Кремлю. "Воздушное перемирие может быть таким подарком".
Ожидается, что на этой неделе спецпредставитель США Кит Келлог также посетит Киев для обсуждения возможных сценариев перемирия с президентом Владимиром Зеленским.
Украинский лидер накануне провел "продуктивный" телефонный разговор с Трампом и сообщил, что президент США полностью проинформирован о массированных российских ударах по Киеву и другим городам.
Украина не соглашается на условия РФ ради перемирия
При этом Украина отвергает требования Кремля, среди которых признание аннексии Россией Крыма и четырех регионов восточной и южной Украины, которые лишь частично оккупированы армией РФ, и настаивает на прекращении огня как предпосылке для переговоров.
Путин неоднократно отвергал призывы США и Европы придерживаться 30-дневного прекращения огня, хотя он объявил 72-часовое перемирие, когда Россия отмечала 80-ю годовщину окончания Второй мировой войны в мае. В марте Украина и Россия заявили, что будут придерживаться 30-дневного моратория на удары по энергетической инфраструктуре после разговоров с Трампом, хотя каждая обвиняла другую в нарушении соглашения.
Последние опросы социологического центра "Левада-центра" в Москве свидетельствуют, что две трети россиян выступают за завершение войны на нынешних позициях, тогда как около 25% хотят продолжать боевые действия.
"Для большинства россиян завершение войны, но не возвращение к прежним границам, является желательным сценарием", – сказал он.
Как сообщал OBOZ.UA, американский президент Дональд Трамп считает, если цена на нефть упадет еще на 10 долларов, Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины из-за экономического давления. Сейчас нефть стоит чуть менее 68 долларов за баррель, поэтому такой сценарий, по мнению президента США, вполне возможен в ближайшее время.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!