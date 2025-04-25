'Если мы заключим мирное соглашение…' Трамп прокомментировал возможность получения Украиной ракет Patriot и разведданных

Президент США Дональд Трампа заявил, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и РФ о завершении войны, передача Киеву ракет к ЗРК Patriot или разведывательных данных не понадобится. Об этом вопросе "не надо будет беспокоиться".

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Об этом он сказал во время общения с журналистами в Белом доме после переговоров с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в четверг, 24 апреля. Американский президент в очередной раз высказал убеждение, что соглашение все же будет заключено.

На вопрос о том, остановят ли Штаты передачу Украине разведданных и ракет к Patriot, если примут решение выйти из переговоров о мире, Трамп сказал: "Посмотрим, что получится".

"Если мы заключим соглашение, это будет здорово, нам не придется беспокоиться о том, что вы спрашивали. Вы можете задать этот вопрос через две недели, и мы увидим", – отметил президент США.

Также он заявил, что Вашингтон "оказывает на Россию большое давление" для завершения войны в Украине. В то же время, РФ якобы готова "пойти на уступку" и "перестать захватывать всю страну". Кроме того, президент США сказал, что имеет свой дедлайн на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Он не назвал конкретный срок, но выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина готова купить у США ЗРК Patriot для защиты от российских террористических атак. Глава государства подчеркнул, что за 10 систем наша страна готова заплатить 15 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, новую помощь Украине, в том числе поставки Patriot, до сих пор не обсуждали с Соединенными Штатами Америки. Помощь, которую сейчас получает Киев, поступает в рамках пакета, утвержденного Конгрессом США еще в прошлом году.

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