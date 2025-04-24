Уступка России в том, что она откажется от захвата всей Украины, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон "оказывает на Россию большое давление" для завершения войны в Украине. В то же время РФ якобы готова "пойти на уступку" и "перестать захватывать всю страну".

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Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Белом доме в четверг, 24 апреля. По его словам, уступка России заключается в прекращении войны и отказе от "захвата всей территории Украины".

"Прекращение войны. Остановка. Не захватить всю страну. Это достаточно большая уступка", – заявил он.

"Мы оказываем сильное давление на Россию, и Россия знает это, и некоторые люди, близкие к ней, знают... Премьер-министр понимает это лучше, чем кто-либо. И мы оказываем сильное давление. Я думаю, они хотят заключить соглашение. Мы узнаем об этом в скором времени. Но для танго нужны двое. И нужно, чтобы Украина тоже хотела заключить соглашение. А они сильно пострадали. И я верю, что они хотят заключить соглашение", – сказал Трамп.

Также президент США отметил, что сейчас в вопросе прекращения войны достигнут значительный прогресс, а следующие дни будут очень важными.

Политик также ответил на вопрос, считает ли он, что Украина должна уступить часть своей территории, чтобы достичь мира.

"Это зависит от территории. Они потеряли много территории. Мы сделаем все возможное, работая с Украиной... Но они потеряли много территории. Что касается Крыма, то он был "передан" при президенте Бараке Обаме. Я здесь ни при чем. Это было 11 лет назад. Они приняли такое решение. Не было стрельбы, не было боя, не было ничего. Просто передали, а теперь говорят: "Ты можешь вернуть?" Я думаю, это будет сложно сделать", – сказал президент Штатов.

Кроме того, он считает, что российский диктатор Владимир Путин прислушается к призыву не наносить массированных ударов по Украине. Однако подчеркнул, что был недоволен массированным обстрелом минувшей ночью.

"Мне не понравился прошлый вечер. Я не был доволен этим. Мы в разгаре мирных переговоров, а ракеты были выпущены. И я был недоволен этим. Вот что я имел в виду", – так Трамп прокомментировал свой пост в соцсети об ударе по Киеву, в результате которого погибли 12 человек и более 100 получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп заявил, что имеет собственный дедлайн на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Он не назвал конкретный срок, но выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров.

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