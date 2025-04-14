Любой формат': Зеленский заявил, что Украина готова купить у США 10 систем ПВО Patriot за $15 млрд

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у Соединенных Штатов зенитные ракетные комплексы Patriot для защиты от российских террористических атак. Глава государства отметил, что за 10 систем наша страна готова заплатить 15 миллиардов долларов.

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Зеленский при этом добавил, что некоторые европейские партнеры могут помочь в финансировании. Об этом президент заявил в интервью "60 Minutes" на телеканале CBS.

По словам Зеленского, летом 2024 года на 25-м саммите НАТО в Вашингтоне партнеры обещали предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot. Однако по факту системы ПВО не были переданы для защиты украинского неба.

Украинский президент отметил, что Киев готов на любой формат в вопросе приобретения ЗРК Patriot. При этом Зеленский выразил уверенность, что некоторые европейские партнеры готовы финансово помочь Украине в покупке этих систем ПВО.

"Я уважаю выбор США, но, когда США нам такие системы не дали или не продали, мы готовы на любой формат, вопрос не в деньгах. Но США говорят, что сегодня нет возможности. Но в это время они продают такие системы, например Израилю. Я не говорю, что Израилю они не нужны, но, если мы партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину?" – заявил президент Украины.

Также Зеленский подчеркнул, что в разговоре с президентом США Дональдом Трампом звучали разные варианты о покупке систем противовоздушной обороны. В частности, речь шла не только о передаче или покупке ЗРК, но также о предоставлении лицензии на производство систем и соответствующих ракет.

Напомним, Зеленский говорил, чтобы перекрыть небо и минимально обезопаситься от российских ракетных обстрелов, Украине нужно по меньшей мере десять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, уникальность ЗРК Patriot в том, что они могут сбивать баллистические ракеты, запущенные войсками РФ. С начала вторжения России Patriot уже сбил более 100 ракет "Искандер-М", а также 40 "Кинжалов".

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