Украина до сих пор получает помощь от США: Зеленский указал на важный нюанс

Новая помощь Украине, в частности, поставка системы противовоздушной обороны Patriot, до сих пор не обсуждалась с Соединенными Штатами Америки. Помощь, которую сейчас получает Киев, поступает в рамках утвержденного пакета Конгрессом США еще год назад.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга 22 апреля. По его словам, вопрос о следующем пакете помощи остается открытым, поскольку обсуждение новых поставок еще не состоялось.

"Помогающая помощь сейчас – это помощь, которую поддержал Конгресс еще год назад. О новой помощи мы пока с Соединенными Штатами Америки не имели возможности достичь договоренности или обсуждать детали. Что касается системы Patriot, это может быть частью нового пакета помощи, или только она может быть в новом пакете – это зависит от наших договоренностей", – сказал глава государства.

Зеленский отметил, что система Patriot может быть включена в новый пакет помощи или даже составлять его единственную часть в зависимости от будущих договоренностей. Он также добавил, что Соединенные Штаты Америки еще не дали ответа на возможность поставки этих систем, которые Украина готова приобрести.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа фактически не ведет серьезных дискуссий по поводу следующего пакета военной помощи для Украины, что вызывает беспокойство среди сторонников украинского дела в Конгрессе. Текущая поддержка, утвержденная в последние месяцы правления администрации Джо Байдена, уже близится к завершению.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина готова не только получать, но закупать оборонную помощь у США. Киев уже передал Вашингтону перечень необходимого вооружения, включая системы ПВО, и выразил готовность оплатить будущий пакет поддержки, рассматривая его как часть гарантий безопасности для государства.

Ранее сообщалось, что глава государства говорил, чтобы перекрыть небо и минимально обезопаситься от российских ракетных обстрелов, Украине нужно по меньшей мере десять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также в феврале 2025 года президент Владимир Зеленский сказал, что страны-партнеры до сих пор не передали Украине все системы Patriot, предоставление которых они обещали в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне. Наша страна ведет разработку собственной техники противовоздушной обороны.

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