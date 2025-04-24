'У меня есть собственный дедлайн': Трамп оценил шансы подписания мирного соглашения между Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что имеет свой дедлайн на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной. Он не назвал конкретный срок, но выразил надежду, что стороны сядут за стол переговоров.

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Об этом Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Норвегии в Белом доме 24 апреля. Он отметил, что Вашингтон "очень ждет" мирного соглашения между Украиной и Россией.

"У меня есть свой собственный дедлайн, и мы хотим, чтобы это было быстро. И премьер-министр Норвегии нам помогает. И я думаю, что вы знаете, в НАТО хотят, чтобы это произошло. Итак, у нас есть крайний срок, и после этого у нас будет совсем другое отношение. Но я думаю, есть очень хорошие шансы это сделать", - сказал Трамп журналистам.

Трамп выразил надежду, что обе страны "слишком сильно хотят мира", однако они должны сесть за стол переговоров.

Репортеры спросили, считает ли Трамп, что Путин серьезно настроен на мир, учитывая обстрелы ночью 24 апреля.

"Мы думаем, что они оба хотят мира, но они должны сесть за стол переговоров. Мы ждем очень долго. Они должны сесть за стол переговоров. И я думаю, что мы получим мир", – сказал лидер США.

По словам рампа, он недоволен тем, что мирное соглашение буксует.

"Я говорю, что мы можем спасти тысячи людей, и мне не нравится, что это занимает много времени. Но я думаю, что они обе хотят помириться. Я в это верю. Там много ненависти. Много очень крови, много недоверия. Но я думаю, что мы помирим их. Я надеюсь, что мы добьемся этого ради многих молодых людей, которые сказал."

Также Трамп в очередной раз назвал цифру "5000 молодых людей" – именно столько военных с обеих сторон, по его мнению, еженедельно погибают на войне.

"Знаете, я начинал с того, что мне не нравились деньги, которые мы платим, а потом я понял, сколько людей гибнет. И сейчас это гораздо более важный элемент", – сказал Дональд Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, после инаугурации Дональда Трампа интенсивность российских ударов по территории Украины значительно выросла. в 12 прифронтовых регионах Украины количество российских ударов увеличилось по меньшей мере вдвое, а в Одесской области - десятикратно.

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