Судьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро может разделить глава Чечни Рамзан Кадыров. Потенциальная военная операция против главаря чеченских боевиков может надавить на президента РФ Владимира Путина прекратить войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Глава государства добавил, что несмотря на все, дипломатия должна победить.

Что надо Украине, если мирного соглашения не будет

По словам Зеленского, партнеры должны чувствовать потребности Украины так, будто"война пришла к ним". Оборонительные потребности Киева им уже известны.

"А то, что нужно нам – ПВО, наша сильная армия, деньги на производство дронов, защита неба – все прекрасно это понимают", – говорит глава государства, однако заметил, что надеется, чтобы сработал дипломатический подход.

Судьба Кадырова

Глава государства также отметил, что США имеют необходимые инструменты для давления на Москву. Он считает, что американская армия вполне может сделать так, чтобы Рамзан Кадыров повторил судьбу Николаса Мадуро.

"Американцы, я считаю, продуктивны. У нас есть хорошие результаты, но все это еще недожато до конца. Они должны давить на Россию. У них есть инструменты, они умеют. Вот пример с Мадуро. Провели операцию. Результат все видели, весь мир. Быстро это сделали. Ну пусть они сделают какую-то операцию с Кадыровым, с этим убийцей. Может тогда Путин увидит это, и задумается", – отметил президент.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ведут переговоры с Россией относительно мирных переговоров, проговаривая различные варианты прекращения огня, но Москва продолжает игнорировать мирные усилия Вашингтона.

Как сообщал OBOZ.UA, глава государства также заявлял, что дедлайна по назначению выборов не существует, и подчеркнул, что сроки организации процесса голосования будут зависеть от результатов переговоров.

