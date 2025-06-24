Війну легко почати, але складно завершити. І найближчими тижнями ми спостерігатимемо це на прикладі Близького Сходу.

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Завершення або хоча б зупинення бойових дій зазвичай складається з двох частин. Перше — це політичне рішення про припинення, друге — серія технічних кроків для реалізації цього рішення.

Одним з таких кроків є система моніторингу та контролю за дотриманням режиму припинення вогню. Без неї — всі заяви про "перемир’я" залишаються декларативними. І тоді, як це вже не раз бувало, ми будемо спостерігати лавину взаємних звинувачень у порушеннях. А охочих ці порушення вчиняти, враховуючи реальний стан відносин між Іраном та Ізраїлем, не бракує.

Поки такої системи не створено, говорити про справжнє завершення конфлікту не доводиться. І заява Трампа про "кінець війни" виглядає, у кращому разі, як спроба видати паузу за розв’язання. У гіршому — як політична маніпуляція.

Усе, на що ми зараз можемо сподіватися — що Ізраїль знищив критичну частину інфраструктури з виробництва дронів-камікадзе. Шкода лише, що цього не зробили три роки тому.

І ще одне — під час ударів Ірану по американській військовій базі ніхто не загинув. У той же день росіяни вдарили по Києву. Хороша знайома моєї доньки з "Пласту", виховниця, яка зараз займається з дітками-новаками, втратила маму і 11-річну сестричку.

Трамп пишається миром між Іраном і Ізраїлем, але не згадує про вбивство Путіним українських дітей. Очевидно, що і режим аятолл, і Північна Корея, і певною мірою Китай — банда світових убивць–хуліганів. Але без умиротворення головного біснуватого бандита — у Москві — ніякого миру у світі не буде.

І щось ми, українці робимо не так, коли не пояснюємо світовим лідерам і їхнім суспільствам необхідність припинити злочини московських дітоубивць…