Европа и (весь остальной цивилизованный мир) сейчас начинают, содрогаясь, ощущать себя Владимиром Зеленским на той самой встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

Тогда, я помню, многие наблюдатели, шокированные скандалом, критиковали украинского президента, объясняли, что он, мол, сам виноват: мало извинялся, неправильно оделся, спорил с хозяином и так далее...

Но сейчас те же самые люди в растерянности смотрят по сторонам, понимая, что теперь они уже сами столкнулись с живым воплощением понятия "тупое агрессивное быдло" там, где ожидали увидеть президента США.

Даже немного забавно наблюдать за этим "прозрением" многих европейцев.

Трамп сказал, что теперь еще и Исландию хочет. Несколько раз сказал "Исландию хочу" (хотя, возможно, оговорился - имел в виду Гренландию).

Его выступление - просто песня.

Хвастается, что новый самолет назвали F-47 в честь него, поскольку он - 47-й президент США.

Говорит, что силу для "захвата Исландии" применять не будет, но всем припомнит, если ему откажут.