Пока Кремль вынашивает планы обвала атомной генерации в Украине через удары по подстанциям, в самой России происходят интересные атомные игры.

17.01 дондон Кадыров опубликовал "консерву" - видео совещания с силовиками Чечни, которое проводит его сын Адам. На тот момент все СМИ уже были забиты информацией, что Адама после ДТП доставили в московскую больницу.

Ключевое сообщение публикации: Адаму Кадырову вручили золотую медаль "За заслуги в повышении безопасности атомных станций". "Он удостоен этой награды приказом АО "Концерн Росэнергоатом" за весомый вклад и содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской АЭС в период проведения "специальной военной операции"".

Эту "атомную" тему обсмеяли, и на её фоне потерялась гораздо более важная информация.

Три дня назад Управлением ФСБ в Нижегородской области был внезапно задержан директор по капитальному строительству компании "Атомстройэкспорт" Михаил Щербак.

Я уже пару раз упоминал, что на фоне проблем с продажей оружия, которое являлось одним из способов продвижения российского влияния в мире, стратегическим инструментом №1 по обеспечению глобального присутствия для Москвы стало возведении АЭС.

Китай, Иран, Турция, Беларусь, Бангладеш, Венгрия, Египет, Казахстан и др.

Это всё долгосрочные проекты и триллионные инвестиции без вменяемого контроля. Так вот ими занимается специальный дивизион корпорации "Росатом", в т.ч. - в лице "Атомстройэкспорта".

Персонаж, отвечающий за строительство российских атомных станций по миру – это весьма специфический кадр, которого трогать руками можно только в самой экстремальной ситуации. Тем более, что Михаил Щербак – далеко не новый человек в отрасли, он и его семья тесно связаны с закрытым городом Саров (бывший Арзамас – 16).

Как только случилось задержание, в СМИ была организованно вброшена информация, что Щербака якобы арестовали за "финансирование ВСУ". Что явно не стыковалось по датам – зловредный акт случился в 2021 году.

Плюс тональность заявления ФСБ указывала, что речь не о ВСУ: "В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации и сторонником политизированной экстремистской организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, осуществлял денежные переводы на иностранные банковские счета запрещенной структуры.

Тему "Щербак - ЗСУ" мусолят до сих пор, хотя 19.01 "Коммерсант-Поволжье" дал подробный материал, из которого следует, что одного из топов "Атомстройэкспорта" повязали за перевод … 500 рублей Фонду борьбы с коррупцией Навального.

Нюанс в том, что Щербаку сейчас вменяют статью, которая предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы от трех до восьми лет.

Это происходит на фоне того, что осенью 2025 года был осуждён на 18 лет физик Руслан Шадиев, работавший инженером-исследователем в Российском федеральном ядерном центре (РФЯЦ-ВНИИЭФ, город Саров Нижегородской области). Он перевёл с криптокошелька эквивалент 1200 рублей легиону "Свобода России", РДК и проекту "Идите лесом". Чтобы смягчить приговор, родственники Шадиева продали всё имущество и перечислили несколько миллионов "на СВО", но это не помогло.

Выглядит так, что Щербака публично через федеральные СМИ "натягивали" на госизмену и тяжёлую статью.

С чего вдруг такой ажиотаж? Зачем глубоко интегрированного в максимально деликатную систему человека "догонять" через ФСБ по нелепому поводу?

Всё дело в том, что данный инцидент освещают в контексте посягательства людей из ближайшего круга Путина – братьев Ковальчуков – на "корову" Сергея Кириенко – "Росатом".

Кириенко возглавлял "Росатом" 11 лет и сохраняет контроль. Активно разгоняют слухи, что старший из Ковальчуков – Михаил, возглавляющий Курчатовский центр, уже какое-то время клевещет Путину на бардак и коррупцию в "Росатоме". Предлагая наслать на "Росатом" ФСБ и Счётную палату, которую "случайно" возглавляет его племянник – Борис Ковальчук.

Беспредельное задержание Щербака подают как неспособность Кириенко защитить людей из своей орбиты.

Насколько такой конфликт имеет место (либо это попытка столкнуть людей из одной группировки) – прояснится со временем.

Но выглядит это максимально зловеще – как трещина в несущей конструкции путинского режима на почве сокращения кормовой базы.

Если схватка за "Росатом" таки началась – болеем за все команды.