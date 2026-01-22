После встречи лидеров Соединенных Штатов и Украины так и остался без ответа главный вопрос: зачем Трампу нужно было срочно инициировать встречу с Зеленским и утверждать, что президент России хочет окончания войны, хотя от самого Путина не поступало никаких очевидных сигналов?

Видео дня

Отчасти Трамп всё же ответил на этот вопрос, когда после рандеву с Зеленским охарактеризовал происходящее как "продолжительный процесс". Возможно, ему действительно нужно поддерживать иллюзию этого процесса, чтобы не оставлять сомнений в своей вовлеченности в урегулирование российско-украинского конфликта, пишет Виталий Портников для vot-tak.tv.

И в этом желании поддерживать огонь в очаге он напоминает Путина, который также стремится демонстрировать Трампу свое миролюбие и готовность к переговорам, чтобы избежать усиления санкционного давления со стороны США — или хотя бы новых поставок оружия Украине.

Уловки Кремля

Для меня в этом смысле главным остается вопрос: хватит ли у Путина трюков, чтобы тянуть время до января 2029 года, когда Трамп покинет Белый дом? Ведь на самом деле были уже использованы почти все известные Путину методы: и льстивые телефонные разговоры с американским президентом, и готовность к личным контактам, и "черновик плана мира", услужливо переданный Кириллом Дмитриевым Стиву Уиткоффу.

Когда Трамп и Зеленский согласовали общие предложения, на которые должен был ответить Путин, тот "вдруг" придумал обстрел своей резиденции на Валдае украинскими дронами. Чтобы выиграть еще немного времени. А теперь?

Теперь на фоне продолжающихся обстрелов украинской энергетической инфраструктуры и явного стремления Кремля заморозить Украину этой зимой в Абу-Даби состоится первая трехсторонняя встреча на уровне делегаций России, Украины и США. Внешне это может выглядеть как некий поворот в мирном процессе, но на деле это лишь еще один способ дать Путину время.

Ведь никто не утверждает, что такие трехсторонние переговоры принесут больше результата, чем предыдущие двусторонние — будь то с американцами во время визитов Уиткоффа и Кушнера в Москву или с украинцами, встречи с которыми велись с 2014 по 2025 год и не дали ничего. Но это создает видимость процесса. А Трамп, в свою очередь, получает возможность уверять всех, что "мир близок", а все остальные рассказывают о "последней миле" и "плодотворных усилиях", чтобы не сердить и не огорчать американского президента.

Читайте также:

Зеленский встречается с Трампом, Уиткофф — с Путиным. Чего ждать от нового раунда переговоров по Украине

Но если рассматривать реальные факты, картина совсем иная. На форуме в Давосе планировалось подписание документов о гарантиях безопасности для Украины и о ее восстановлении. Ни того, ни другого не произошло — и понятно, почему.

Эфемерные гарантии безопасности

Гренландский кризис вообще поставил под сомнение возможность того, что США, европейцы и украинцы могут выработать какие-либо действенные гарантии безопасности. Раньше такие гарантии также выглядели утопией, поскольку, по моему мнению, не существует реальных гарантий безопасности, если речь идет о противостоянии с ядерной державой.

Такие гарантии возможны только в случае, если другая ядерная держава готова к прямому столкновению, а этого как раз и не просматривается. Но сейчас, когда США, страна, которая по 5-й статье устава НАТО обязана защищать территориальную целостность Дании, сами угрожают этой целостности (в случае Гренландии), непонятно, что вообще они могут пообещать Украине. И тем более как это смогут поддержать европейские союзники.

Таким образом, диалог о гарантиях безопасности просто не может состояться до урегулирования гренландского кризиса или хотя бы до того момента, когда Трамп снова "забудет" об острове.

Толпа людей идет к консульству США, чтобы протестовать против политики Трампа в отношении Гренландии в Нууке, Гренландия. 17 января 2026 года. Фото: AP Photo / Евгений Малолетка / East News

Что касается гарантий процветания, то тут тоже неясно, зачем говорить о "миллиардах инвестиций", когда никто не может объяснить, какими будут гарантии безопасности для инвесторов. Предполагается, что именно об этих миллиардах Уиткофф и будет говорить с Путиным.

Путин уже с иронией предложил использовать для восстановления пострадавших от войны территорий замороженные российские активы. Но при этом не уточнил, идет ли речь об оккупированных территориях, или же о тех, которые он так и не смог захватить.

Так что даже если бы Трамп с Зеленским и подписали в Давосе инвестиционное соглашение, бумага с автографами президентов и то обладала бы большей стоимостью, чем сам документ.

Потому что война — это не шоу. Это конкретика. Это готовность рисковать в том числе и жизнями людей. И либо в Вашингтоне будут к этому готовы при Трампе, либо эти реальные решения отложат до прихода его преемника.