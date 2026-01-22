Эти приборы не следует брать в пункты несокрушимости: что могут запретить заряжать украинцам
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов часть украинцев оказалась лишенной света и тепла. Но все равно согреться и зарядить гаджеты можно – в пунктах несокрушимости, но зарядные станции в них подключить не позволят.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным делам (ГСЧС). Действующие ограничения ввели, чтобы избежать перегрузки и поломки генераторов.
"Пункты несокрушимости ГСЧС работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить родным или подзарядить гаджеты. Поскольку ресурс генераторов ограничен, действуют определенные правила", – отметили в ГСЧС.
Правила пунктов несокрушимости
- Самый первый приоритет – телефоны, павербанки и фонарики. Это позволит заряжать как можно большее количество гаджетов и помочь большему количество людей одновременно.
- Зато зарядка мощных станций (типа EcoFlow) часто может быть запрещена. Соответствующее решение принимает ответственное лицо на месте, учитывая технические возможности генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте.
Причина ограничений
Ориентировочная мощность крупных станций – 1-1,2 кВт и более. Такие приборы могут перегрузить электрогенерирующее оборудование и вывести его из строя. Поэтому без возможности зарядить гаджеты останутся все посетители.
Поскольку отдельного закона или регламента, который бы четко ограничивал мощность устройств в ваттах, не существует, все зависит от мощности оборудования в конкретном пункте. Поэтому в обязанности дежурных входит оценка ситуации на месте таким образом, чтобы энергии хватило каждому.
В то же время в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике сеть пунктов несокрушимости усилят. В частности, появятся опорные пункты несокрушимости, рассчитанные на непрерывное функционирование в течение 48 и более часов.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что пункты несокрушимости в Украине оборудуют энергонезависимым интернетом по технологии xPON или терминалом Starlink, а каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит украинцам оставались на связи даже во время блэкаутов.
