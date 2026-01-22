Эти приборы не следует брать в пункты несокрушимости: что могут запретить заряжать украинцам

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов часть украинцев оказалась лишенной света и тепла. Но все равно согреться и зарядить гаджеты можно – в пунктах несокрушимости, но зарядные станции в них подключить не позволят.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным делам (ГСЧС). Действующие ограничения ввели, чтобы избежать перегрузки и поломки генераторов.

"Пункты несокрушимости ГСЧС работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить родным или подзарядить гаджеты. Поскольку ресурс генераторов ограничен, действуют определенные правила", – отметили в ГСЧС.

Правила пунктов несокрушимости

Самый первый приоритет – телефоны, павербанки и фонарики . Это позволит заряжать как можно большее количество гаджетов и помочь большему количество людей одновременно.

. Это позволит заряжать как можно большее количество гаджетов и помочь большему количество людей одновременно. Зато зарядка мощных станций (типа EcoFlow) часто может быть запрещена. Соответствующее решение принимает ответственное лицо на месте, учитывая технические возможности генератора или других резервных источников питания в конкретном пункте.

Причина ограничений

Ориентировочная мощность крупных станций – 1-1,2 кВт и более. Такие приборы могут перегрузить электрогенерирующее оборудование и вывести его из строя. Поэтому без возможности зарядить гаджеты останутся все посетители.

Поскольку отдельного закона или регламента, который бы четко ограничивал мощность устройств в ваттах, не существует, все зависит от мощности оборудования в конкретном пункте. Поэтому в обязанности дежурных входит оценка ситуации на месте таким образом, чтобы энергии хватило каждому.

В то же время в зоне чрезвычайной ситуации в энергетике сеть пунктов несокрушимости усилят. В частности, появятся опорные пункты несокрушимости, рассчитанные на непрерывное функционирование в течение 48 и более часов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пункты несокрушимости в Украине оборудуют энергонезависимым интернетом по технологии xPON или терминалом Starlink, а каждая точка будет иметь свой цифровой адрес. Это позволит украинцам оставались на связи даже во время блэкаутов.

