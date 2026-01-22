Сколько граждан выехало из Украины в 2025 году и не вернулось обратно: названа цифра

В прошлом, 2025 году граждане Украины 37 миллионов раз пересекали границу. В то же время количество тех, кто не вернулся, за год составило 290,3 тысячи граждан.

Об этом говорится в исследовании Опендатабота. Команда исследовала полученные данные от Госпогранслужбы.

Кто выехал из Украины

По данным аналитиков, это в 1,5 раза меньше, чем в 2024 году, когда отток граждан из Украины достиг почти 443 тысяч.

"То есть путешествуют больше – впрочем, оставаться на чужбине не спешим", – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что эмиграция не исчезла, а просто перестала быть массовой волной. За четыре года полномасштабной войны с подконтрольной территории Украины официально не вернулись 3,1 млн человек.

"И здесь показательный факт – 72% из них выехали еще в 2022-м, в первый, самый страшный год вторжения. В дальнейшем ни блэкауты, ни многочисленные обстрелы не побудили граждан массово покидать страну". – говорят аналитики Опендатабота.

Напомним, ранее на отдельных пунктах пропуска на украинской границе фиксировались длинные очереди транспорта. Значительное скопление авто было заметно 12 января на въезд в страну со стороны Польши – в тянучках находилось более 100 машин.

Кроме того, украинские таможенники сообщили, что украинцам, путешествующим из и в Словакию, будет легче пересечь государственную границу, поскольку заработал очередной пункт пропуска пешеходов и велосипедистов. Пропускным пунктом уже воспользовались более 900 человек.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что с 1 января 2026 года в Украине действуют обновленные правила пересечения границы для отдельных категорий граждан. Новый порядок предусматривает сохранение большинства действующих норм, однако вводит отдельную процедуру для мужчин, чья профессиональная жизнь связана с журналистикой и коммуникациями. Правительство утвердило изменения, которые формируют новый механизм выезда за границу для этой группы.

