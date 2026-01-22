Все, до чого причетний Президент Трамп, перетворюється на попіл. На що він перетворив економічний форум в Давосі, який десятиліттями продукував ідеї для всього світу? Він використав його, як майданчик для своїх ідіотських ідей. Зала була вимушена слухати його словесний понос, який тривав більше 40 хвилин. Я прочитав цей виступ… Ні, не виступ, а стенограму потоку свідомості… Це просто відверте знущання над розумним середовищем: жодної закінченої думки і чіткого речення. Все що Трамп говорив вчора, сьогодні може бути заперечено, а вчорашні обіцянки забуті.

У Трампа для України окремі тортури: то ми миру не хочемо, то костюм не той, то території не наші, то Президент нелегітимний, то козирів нема, то ми маленькі і не сильні, то гарантії безпеки від США є, то нема. Напередодні Давосу активно анонсувалося те, що на полях економічного форуму буде підписано два документи: гарантії безпеки і угода про процвітання України на 800 млрд $. Мене відразу налякала ця шалена цифра. Воно з самого початку виглядало дуже нереалістично. В ЗМІ ширилася інформація, що в Давосі відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. І раптом Білий дім повідомив, що зустріч не планується…

Поки Путін рівняв з землею нашу енергетичну систему, Дональд Фредович забажав собі великий "шматок льоду" у вигляді Гренландії ( це він так зневажливо назвав острів). Вся його риторика була направлена виключено на чергове його бажання. Мабуть, в голові він вже почав рахувати мільярди від майбутньої анексії Гренландії. А в Україні в цей час рахували кіловати. В США вже ніхто не згадував про гарантії безпеки, мир і процвітання для України.

Президент Зеленський вирішив не їхати в Давос. "Обираю Україну, а не економічні форуми", - сказав він на тлі нічного російського обстрілу. Що в перекладі з дипломатичної мови означало: "дістав ти мене, Дональд і твоя пустопорожня балаканина".

Трамп прилетів в Давос і тут привіт від деменції. Під час свого виступу він заявляє: " Я маю справу з президентом Зеленським, і я думаю, що він хоче укласти угоду. Я зустрічаюся з ним сьогодні. Можливо, в цей момент він перебуває в залі". Не перебуває Зеленський в залі…

Звісно, Президент Зеленський полетів, зустріч відбулася, говорили більше години. Вона була "прекрасною", інших у Трампа не буває. А що було реально під час розмови? Трамп точно хотів затягнути Україну в його Раду миру на комерційній основі. Добре, що ми не увійшли в цей клуб за мільярд і не опинились поруч з вбивцею Путіним. Сподіваюсь, що Зеленський сказав Трампу, що йому не місце серед королів.

Протягом останніх кількох днів складалося враження, що ще трішки і Зеленський відправить Трампа за руським кораблем.

А коли на брифінгу Трамп повідомив , що переговори в ОАЕ в рамках трійки США-Україна - РФ пройдуть 23 січня, Президент Зеленський з посмішкою зауважив: "Якщо вони в курсі…".