На минувшей неделе в Италии задержали судно с грузом из российской металлопродукции. Не буду петь дифирамбы итальянцам, потому что понятно, что они подали сигнал к Москве от всего ЕС. И если уж в Италии решили навести порядок в собственной таможенной зоне, то жесткому администрированию санкций против рф в Европе точно быть.

Видео дня

Здесь дело в другом. Я не очень доволен тем, как развивается кризис у российских металлургов: они по темпам падения сильно отстают от угольщиков. За 2025 год изготовление проката в рф упало всего на 4,4%, стали – на 5,1%, чугуна – на 1,4%. То есть снижение есть, но оно не катастрофическое.

Понятно, что когда разворачиваешь ассортиментные таблицы, то видно проседание по ассортименту продукции для строителей, однако есть стабильность в производстве качественных марок стали (вероятно для ВПК). То есть отрасль стагнирует, а не коллапсирует.

Единственное, где произошел сильный провал, который может порадовать нас и наших союзников, так это производство стальных труб, которое за год рухнуло на 19%. Нехватка инвестиций в нефте-газовом секторе, а также откладывание масштабных проектов из-за войны или позиции КНР привели к тому, что выпуск стальных труб сократился. Это лишь подтверждает тезис о слабых инвестиционных процессах в рф.

В таких условиях удивляет, что часть металлургической продукции из рф поступала в ЕС по квотам. При этом уже во второй половине 2025 года несколько металлургических компаний из Европы, в частности из Германии, заявляли о снижении спроса на свою продукцию и даже анонсировали сокращение персонала.

В таких условиях в ЕС должны быть не заинтересованы в том, чтобы продукция российских металлургов проникала к ним. Под санкционным прицелом в ближайшее время окажутся НЛМК и Северсталь Мордашова, а также несколько ферросплавных заводов, которые государство-агрессор национализировало (отобрало) за период войны у своих же граждан.

Расширение санкций против российских металлургов (которые, кстати, активно взаимодействуют с ВПК рф) скорее всего наконец-то ускорит кризис в металлургическом секторе рф.