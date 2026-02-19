'Мы не Россия': Зеленский высказался о возможности выборов в Украине

Страна-агрессор Россия стремится заменить украинского президента, манипулируя темой выборов. В случае хотя бы двухмесячного перемирия глава государства готов инициировать проведение голосования.

Видео дня

Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил Владимир Зеленский. Он отметил, что попросил США остановить российского диктатора Владимира Путина на несколько месяцев ради выборов. Если это произойдет, он согласится на их проведение.

Президент отметил, что россияне, общаясь с американской стороной, заявляют о возможности провести выборы в Украине за одну-две недели. Однако РФ не учла, "что мы не Россия".

"Думаю, наши партнеры должны ответить на один вопрос: чего они хотят? Они хотят выборов или просто хотят заменить меня? Потому что, как я думаю, россияне просто хотят заменить меня. И тогда они используют то, о чем вы говорили ранее –физическое устранение или другие шаги", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что никогда не будет отвергать предложения США, если они могут принести Украине мир. По его словам, если будет даже двухмесячное перемирие, он готов говорить с парламентом и подтолкнуть к решению, которое сейчас депутаты не поддерживают.

"И даже люди не поддерживают проведение выборов во время войны. Потому что даже если у вас будет двухмесячное перемирие, это не означает окончание войны. Но даже в таком случае – если перемирие будет только на два месяца – возможно, можно будет подписать какие-то документы или провести референдум, и люди примут мир. Я сделаю все возможное, я поговорю с парламентом. Они изменят закон, надеюсь", –заявил глава государства.

Он подчеркнул, что разные партии, которые представлены в Верховной Раде, даже во время войны имеют отличные позиции относительно законов и многих вопросов, поэтому невозможно просто "нажать" и нельзя "сломать" парламент. Зато стоит вести диалог и иметь основания для принятия решения.

Напомним, в Кремле не оставляют попыток раскручивать тему предстоящих выборов в Украине и продвигают нарративы о якобы "нелегитимности" действующей власти. Подобные заявления в очередной раз звучат на фоне полномасштабной войны и выглядят как элемент информационного давления.

Также OBOZ.UA сообщал, Владимир Зеленский заявил, что 90% украинцев не поддерживают проведение выборов в условиях полномасштабной войны. По его словам, большинство граждан понимает, что волеизъявление без прекращения огня и под обстрелами нереально.

