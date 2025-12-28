США должны сместить фокус и давить на Россию: в FT узнали детали разговора Зеленского и лидеров ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ожидает от Москвы согласия на предложенный Украиной план. Поэтому глава государства хочет, чтобы США усилили свое давление на Россию.

Видео дня

Об этом сообщает Financial Times. В то же время глава государства отдаст приказ о выводе ВСУ из Донецкой области, если Путин также примет это решение.

Что известно

По словам собеседников издания, глава государства хочет, чтобы взамен США и ЕС предоставили Украине надежные гарантии безопасности с четким алгоритмом действий союзников в случае нарушений со стороны России.

Кроме того, он озвучил европейским лидерам другие пункты плана мирного урегулирования:

постоянное финансирование для ВСУ ;

; помощь союзников в усилении ПВО Украины , включая присутствие европейских войск на месте;

, включая на месте; решения по территориям могут быть приняты только после референдума , для которого тоже надо обеспечить необходимые условия безопасности;

, для которого тоже надо обеспечить ЗАЭС должна быть только под международным контролем, а произведенная ею электроэнергия должна распределиться между свободными и оккупированными территориями.

В то же время в Кремле уже дали понять, что отклонят любые поправки к "мирному плану". Так, например, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил европейские страны, которые работали с Украиной над изменениями, в попытках "сорвать мирное урегулирование".

Также он заявил, что вместо подготовки к переговорам на их условиях Украина ломает ситуацию на поле боя.

Разговор Зеленского с лидерами ЕС – что известно

Напомним, ранее Владимир Зеленский провел брифинг для ряда глав государств и правительств накануне своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Этот разговор состоялся по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

По словам Зеленского, европейские партнеры пока знают не все детали, потому что сначала работа велась в двустороннем формате с США. С ними глава государства обсудил 20 пунктов мирного плана, в частности наше отношение к территориальному вопросу, к будущему ЗАЭС и к финансовым вопросам.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер отсутствовал на телефонной конференции с Владимиром Зеленским и лидерами Европы из-за нехватки времени. Во время разговора Лондон представлял советник главы правительства по нацбезопасности Джонатан Пауэлл.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!