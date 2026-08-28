Директор Центрального разведывательного управления США Джон Ретклифф во время своего визита в Москву мог предупредить Кремль об эскалации войны с Украиной. Там он заявил, что обострение агрессии со стороны Кремля сблизит президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом сообщает The Washington Post. По словам одного из источников, визит главы ЦРУ был "не столько о загнанном в угол Путине", поскольку российская армия не смогла изменить ситуацию на поле боя в Украине, сколько о уверенности Кремля в том, что "США истощены и не могут вмешаться" в эту войну.

Что известно

Один из собеседников издания добавил, что директор разведывательного ведомства сказал: если Путин будет затягивать войну против Украины, то Трамп сблизится с Зеленским.

Ранее Лэнгли получило данные, свидетельствующие о том, что Путин считает США ослабленными полугодовой войной в Иране из-за снижения боеготовности американских войск и дефицита боеприпасов.

Отмечается, что в ходе антииранской операции США значительно истощили запасы боекомплекта для тяжелых зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также запасы крылатых ракет Tomahawk и баллистических ракет ATACMS, которые широко используются в украинской армии.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет и другие чиновники из администрации Дональда Трампа публично отрицают серьёзную нехватку боеприпасов и ракетного оружия.

Однако, по версии американского Института изучения войны, несмотря на разнообразие версий и инсайдерской информации в СМИ, Ретклифф летал в Москву из-за того, что "Россия, возможно, готовится к акту агрессии против члена НАТО в относительно ближайшей перспективе".

Москва может преследовать цель дискредитировать статью 5 Североатлантического договора, при этом вряд ли Кремль готовится к полномасштабному вторжению с использованием обычного оружия.

А газета The New York Times сообщила, что Ретклифф призвал Москву заключить соглашение о прекращении войны, пока военное и экономическое положение России не ухудшилось ещё больше, и передал свою оценку директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Ретклифф встречался в Москве с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Трамп охарактеризовал поездку директора ЦРУ как "обычное рабочее дело" и заявил, что не видит в ней ничего необычного.

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