Россия может готовиться к агрессии против НАТО: в ISW объяснили, что стоит за визитом главы ЦРУ в Москву

Глава ЦРУ Джон Ретклифф летал в Москву из-за вероятных планов Кремля напасть на страны Балтии. И это может произойти гораздо раньше, чем "через несколько лет", как предполагалось ранее.

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У российского диктатора Владимира Путина есть в этом конкретная цель, более важная, чем желание отхватить ещё кусок чужой территории. О визите Ретклиффа, возможных планах Кремля и временных рамках их вероятной реализации рассказали в Институте изучения войны (ISW).

Зачем глава ЦРУ летал в Москву

Несмотря на множество версий и инсайдерской информации в СМИ, в Институте изучения войны склоняются к мнению, что глава ЦРУ Джон Ретклифф на днях летал в Москву из-за того, что "Россия, возможно, готовится к акту агрессии против члена НАТО в относительно ближайшей перспективе". Москва может преследовать цель дискредитировать статью 5 Североатлантического договора.

При этом вряд ли Кремль готовится к полномасштабному вторжению с использованием обычного оружия.

Аналитики сослались на инсайдерскую информацию Wall Street Journal. Источники издания утверждали, что Ретклифф привез в Москву предупреждение "не нападать на страны НАТО". По данным Politico, в зоне особого риска находятся Эстония, Литва и Латвия, о которых якобы упоминал глава ЦРУ в контексте призыва "не усугублять конфликт с союзниками США по НАТО".

"Прибытие Ретклиффа в Москву на военно-транспортном самолете C-17 и использование им американского кортежа свидетельствуют о том, что США рассматривали имеющиеся у них разведывательные данные как достаточно срочные и конфиденциальные, а не просто как предупреждение об отдаленной угрозе. В публичных отчетах об оценках разведывательного сообщества США отмечается лишь то, что действия России возможны "в течение следующих нескольких лет", но способ передвижения Ретклиффа свидетельствует об обеспокоенности в отношении более краткосрочных сроков", – убеждены в ISW.

Аналитики подчеркнули, что личный визит директора ЦРУ для передачи послания "является необычным и обычно предназначен для деликатных вопросов высшей важности".

На следующий день после появления сообщений о визите Ретклиффа в Москву встречу с ним подтвердил глава российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин. А некоторые российские издания со ссылкой на источники сообщали, что на встрече присутствовали два руководителя департаментов Федеральной службы безопасности России, в том числе руководитель департамента службы, ответственного за операции в бывших советских республиках.

Путин готовится к нападению на страны НАТО

В ISW считают вполне реалистичным, что Кремль намерен атаковать территорию НАТО. Вот только эта угроза, которую сейчас пытаются предотвратить США, существенно отличается от угрозы вторжения в Украину в конце 2021 года. Хотя и тогда остановить российского диктатора от начала полномасштабной войны пытался предшественник Ретклиффа, тогдашний глава ЦРУ Уильям Бернс, который ездил в Москву в ноябре 2021 года.

"Контекст визита Ретклиффа в Москву в 2026 году сильно отличается, и сравнение этих двух визитов не учитывает ключевых различий. Российские войска уже значительно наращивали количество техники, личного состава и других военных ресурсов на границе с Украиной в конце 2021 и в начале 2022 года, что предшествовало полномасштабному вторжению России. Между тем ISW не обнаружил "никаких конкретных признаков того, что Россия готовится к масштабному вторжению в страны Балтии, и не наблюдал никаких доказательств подобного масштабного наращивания в приграничной зоне России со странами Балтии", – говорится в материале.

Чиновники в Эстонии и Латвии говорят о неизменности оценки российских угроз. Это, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что страны Балтии также не наблюдают накопления российских сил на своих границах.

Поэтому в случае, если Путин решит действовать, он пойдет другим путем, нежели тот, который выбрал в случае с Украиной.

"Россия может нанести удары по целям в странах Балтии или осуществить ограниченное наземное вторжение с использованием небольших сил. Такой тип атаки не обязательно потребует значительного, заметного наращивания военных сил и поэтому не будет сопровождаться теми показателями, которые аналитики наблюдали в 2021 году. Остается неясным, отдал ли президент России Владимир Путин приказ или одобрил проведение российскими силами каких-либо операций, но визит Ретклиффа заслуживает внимания и сам по себе свидетельствует о том, что у США есть признаки того, что Россия готовится к акту агрессии раньше, чем просто в течение "следующих нескольких лет", – убеждены аналитики.

В Кремле всё отрицают

Кремль тем временем продолжает отрицать планы нападения на НАТО. Однако аналитики рассматривают эти опровержения как часть более широких усилий агрессора по созданию неоднозначности и подрыву решимости Альянса противостоять российским угрозам.

С "успокаивающими" заявлениями, в частности, 27 августа выступил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он назвал сообщения в СМИ о возможной агрессии России против стран НАТО "не имеющими ничего общего с реальностью" (столь же упорно он отрицал намерение Кремля начать полномасштабное вторжение в Украину за считанные дни до его начала).

Вместо этого, по словам Пескова, Россия якобы сама "сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы".

Усыпить бдительность Запада попытался также член комитета государственной думы России по вопросам обороны Андрей Колесник, который в тот же день заявил, что Россия не нападет на Литву, Латвию и Эстонию, если они не будут предпринимать агрессивных действий против российских территорий, включая Калининградскую область.

"Официальные заявления России являются частью российских усилий в рамках когнитивной войны, а не выражением фактической позиции Кремля. Кремль также неоднократно четко заявлял, что у него очень широкое представление о том, что будет считаться агрессией НАТО, включая внутреннюю политику, которую государства НАТО проводят в отношении своих граждан российского происхождения или говорящих на русском языке", – отметили в ISW.

Аналитики напомнили, как Кремль категорически отрицал планы начала полномасштабного вторжения в Украину в конце 2021 – начале 2022 года, пытаясь обеспечить "эффект внезапности" – несмотря на длительное наращивание значительных военных мощностей на границе, которое было невозможно скрыть. Еще одной целью было "затормозить" подготовку как Украины, так и Запада к противодействию российской угрозе.

В то же время Кремль неоднократно продвигал антинатовские нарративы и явно угрожал государствам-членам НАТО по крайней мере с 2022 года.

"Кремль, похоже, намеренно создает неоднозначность в отношении своего намерения начать любое-либо нападение на НАТО, вероятно, для того, чтобы посеять страх и парализовать способность Альянса принимать решения о самообороне, а также чтобы удержать его от продолжения поставок вооружения Украине", – говорится в материале.

На что именно может решиться Россия

Аналитики считают, что в случае возможной агрессии России против стран Балтии вряд ли речь идет об угрозе полномасштабного вторжения по примеру Украины. Скорее правы разведки этих стран, предупреждавшие о повышенном риске таких агрессивных действий РФ, как атаки беспилотников, саботаж и другие ограниченные военные действия. И визит Ретклиффа в Москву вряд ли свидетельствует о том, что эти оценки сменились ожиданием неизбежного полномасштабного вторжения РФ.

"ISW соглашается с такой оценкой. Недавние заявления балтийских чиновников свидетельствуют о том, что страны Балтии в настоящее время в первую очередь сосредоточены на том, чтобы заверить свое население в том, что риск полномасштабного вторжения России в страны Балтии невелик. Однако краткосрочная угроза со стороны России, о которой, возможно, говорил Ретклифф, не ограничивается исключительно полномасштабным вторжением, и Россия может ограничить свои действия для достижения других целей, выходящих за рамки немедленных территориальных завоеваний", – подчеркивается в материале.

Вместо того чтобы отправлять на территорию НАТО колонны танков, Россия может нанести воздушные, ракетные или беспилотные удары либо ограниченное вторжение против одной или нескольких прибалтийских стран, чтобы проверить и попытаться сломить решимость НАТО применить статью 5 и ответить в соответствии с ней.

"Ограниченное российское наступление на восточный фланг НАТО будет направлено на аннулирование статьи 5, создав ситуацию, в которой Североатлантический совет, который должен единогласно проголосовать за соблюдение пункта статьи 5 об взаимной обороне Устава НАТО, не сможет прийти к согласию относительно того, следует ли реагировать на российское нападение и как именно. Кремль, вероятно, выберет операцию, которая, по его мнению, максимизирует вероятность того, что государства НАТО не смогут объединиться для решительного ответа и , таким образом, не смогут оказать военную помощь как альянс члену, на которого было совершено нападение", – предполагают аналитики.

В ISW добавляют, что неспособность НАТО договориться о применении статьи 5 или дать единый и решительный ответ значительно подорвет доверие к НАТО и серьезно подорвет доверие к статье 5, в частности – одной из главных давних стратегических целей Путина за пределами Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, по оценкам ISW, в России рассматривают широкий спектр сценариев мобилизации.

Также там предупредили, что Кремль готовится к возможным беспорядкам из-за мобилизации.

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