Еще один удар в спину: Бразилия вслед за ЮАР заявила о готовности арестовать Путина

Бразилия вслед за Южно-Африканской Республикой заявила о готовности арестовать президента страны-агрессора РФ Владимира Путина. Там подтвердили, что выполнят решение Международного суда и арестуют кремлевского диктатора в случае въезда в страну.

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Об этом сообщает Мetropoles. Министр иностранных дел Мауро Виейра заявил, что Бразилия уважает и следует решениям Международного уголовного суда в Гааге, который на прошлой неделе выдал ордер на арест Путина за военные преступления.

В интервью изданию он заявил, что Бразилия не имеет официальной позиции в отношении ордера, но когда его спросили, будет ли Путин арестован, если он посетит Бразилию, Виейра признал, что присутствие россиянина в любом страновая часть МУС и она может вызвать осложнения.

Также он заявил, что прекращение боевых действий является одним из элементов окончания войны.

"Понятно, что это сильно облегчит дело, но я считаю, что если все стороны захотят и будут стремиться к миру, предварительные переговоры могут состояться в любое время. Вклад Бразилии в эту резолюцию может помочь. Прекращение боевых действий и прекращение огня были бы шагами вперед в поисках мира", – заявил Виейра.

Он добавил, что Бразилия осудила вторжение России и иначе быть не могло.

"Это даже одна из конституционных заповедей, которыми руководствуется внешняя политика. Это содержится в начальных статьях Конституции, которая устанавливает, среди прочего, международное право, права человека, территориальную целостность и мирное разрешение споров. Бразилия не могла не осудить вторжение на территорию Украины", – заявил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

После этого в Офисе президента Украиныназвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора.

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