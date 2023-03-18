Белый дом об ордере на арест Путина: поддерживаем ответственность виновных в военных преступлениях против Украины

В администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Там подчеркнули, что действия РФ против Украины можно расценивать как военные преступления.

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За них должны отвечать все причастные. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Ватсон, передает "Укринформ" в пятницу, 17 марта.

Она подчеркнула, что США не сомневаются в том, что государство-агрессор Россия совершает военные преступления и зверства в Украине.

"Мы четко заявили, что виновные должны быть привлечены к ответственности", – подчеркивается в заявлении.

При этом Ватсон подчеркнула, что прокурор МУС является независимым лицом и принимает судебные решения на основе имеющихся у него доказательств.

"Мы поддерживаем привлечение к ответственности лиц, совершивших военные преступления", – говорится в документе.

Ранее на решение МУС отреагировал высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Дипломат заявил, что это лишь первый шаг к привлечению диктатора к подлинной ответственности. Боррель подчеркнул, что Путин не избежит наказания.

Напомним, что 17 марта 2023 года Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ. МУС также выдал ордер на арест российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

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