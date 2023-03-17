Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность: Зеленский о решении МКС по аресту Путина

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда в Гааге (Нидерланды) о выдаче ордера на арест диктатора РФ Владимира Путина историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

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Об этом гарант сказал в обращении к народу вечером 17 марта. "Историческое решение, с которого начнется историческая ответственность", – заявил Зеленский. Соответствующим видео поделился Офис президента в YouTube (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

Он сказал, что у этого расследования есть реальная перспектива. По последним данным, в уголовных производствах, которые расследуются украинскими правоохранительными органами, зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации несовершеннолетних на временно оккупированных территориях. Реальное количество пострадавших может быть значительно выше. Пока что вернуть удалось более 300 детей.

По словам президента, совершить такую преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководства страны-агрессора.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, прятать детей на территории России, распылять по отдаленным регионам – все это очевидная государственная политика России, государственные решения и государственное зло, начинающееся именно с первого должностной лица этого государства", – подчеркнул Зеленский.

Гарант добавил, что 17 марта было проведено заседание Ставки, где внимание было сосредоточено на ситуации на востоке – в районах Авдеевки, Бахмута, Угледара, Марьинки, Белогоровки.

"Главное внимание – нашим воинам, тому, как поддержать наши бригады, как дать им больше сил, возможностей, больше оружия и защиты", – отметил лидер страны.

Он поблагодарил каждого солдата, сержанта, офицера – всех, кто действует на передовой и держит реальную оборону. "Спасибо за стойкость, за силу и за то, что государство видит перспективу для наших оборонных операций, для дальнейших активных действий", – сказал Зеленский.

Президент особо отметил 8-й полк ССО ВСУ за филигранное уничтожение врага и мощное усиление обороны на Бахмутском направлении. Поблагодарил и Морской центр специального назначения за ощутимый "минус" у противника на Херсонском и Запорожском направлениях.

"Спасибо воинам Службы безопасности Украины. Всем нашим защитникам и защитницам из подразделения "Альфа", в частности из групп "Белые волки" и "Кусто". Из 13-го управления военной контрразведки СБУ – спасибо всем вам!" – обратился к Героям Зеленский.

Также отдельно он поблагодарил бойцов ГУР МО и Интернационального легиона Вооруженных сил.

Что касается дипломатической работы, то глава государства провел разговор с премьер-министром Словакии.

"Поблагодарил за новый и сильный пакет оборонной поддержки. В частности, за самолеты – МиГи, которые будут работать ради безопасности и Украины, и всей Европы. Договорились продолжить наш диалог безопасности – в Украине", – отметил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 марта 2023 года стало известно, что Путин получил официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконного принудительного перемещения украинских детей с оккупированных территорий Украины в РФ.

– МУС также выдал ордер на арест российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

– В МИД РФ утверждают, что Москву не волнует решение Международного уголовного суда в Гааге. Мол, это "не имеет никакого значения, в том числе с правовой точки зрения", заявила представительница ведомства Мария Захарова.

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