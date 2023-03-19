''Очень символично'': у Зеленского отреагировали на заявление Германии о готовности арестовать Путина

В Офисе президента Украины назвали очень символичным заявление властей ФРГ, касающееся ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. В Германии сообщили: если президент РФ появится в их стране, они будут обязаны его арестовать и передать Международному уголовному суду в Гааге (Нидерланды).

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Отреагировал на слова министра юстиции Германии Марко Бушмана советник главы ОП Михаил Подоляк. Соответствующий пост украинский чиновник опубликовал в Twitter в воскресенье, 19 марта.

"Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого Путина В.В." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над украинскими детьми", – написал Подоляк.

Напомним, что расследование МУС касается организации и совершении тяжкого военного преступления: похищения и депортации на территорию РФ несовершеннолетних украинцев.

17 марта МУС выдал ордеры на арест Путина, а также российской "уполномоченной по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение МУС – это только первый шаг к привлечению президента РФ к настоящей ответственности.

– Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

– В Белом доме положительно оценили решение Международного уголовного суда, а президент США Джо Байден сказал, что ордер является оправданным и "очень сильным аргументом".

– Одобрил позицию МУС и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По мнению политика, это решение доказывает, что никто не может быть выше закона.

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