'Давайте откроем первые кластеры': Мецола призвала не подменять членство Украины в ЕС промежуточными моделями

Альтернативные модели интеграции в Евросоюз не должны откладывать полноправное членство Украины. ЕС должен отвечать на темп украинских реформ такой же скоростью.

Об этом на конференции по безопасности GLOBSEC в Праге (Чехия) заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола. Ее цитирует "Укринформ".

Необходимо политическое решение о будущем Украины

Мецола указала европейцам на необходимость "делать следующие шаги". "Если бы кто-то сказал нам, что страна, которая находится в состоянии войны, потому что на нее напали, сможет так впечатляюще наверстать объем законодательной и технической работы, на который другим странам нужно 10 лет! Поэтому мы не можем отвернуться, не ответив на эту скорость такой же скоростью", – убеждена политик.

Европе следует не просто признавать прогресс, но и принимать практические решения – чтобы показать странам-кандидатам, что их усилия не были напрасными.

"Моя ответственность – сказать, что да, расширение основывается на заслугах, никто этого не ставит под сомнение, шаг за шагом. Но давайте откроем первые кластеры. Давайте сделаем шаг, необходимый для этих стран и их населения, чтобы они могли сказать: мы не делали все это зря", – призвала президент ЕП.

Она предупредила, что дискуссии о различных форматах или промежуточных моделях интеграции не должны затягивать время или подменять понятия. В то же время Мецола признала, что определенные промежуточные ступеньки возможны: к примеру, присоединение к отдельным сферам сотрудничества, таких как единый рынок, таможенный союз, роуминговая зона, программы обмена Erasmus или Horizon.

"Нам нужно просто сделать то, что мы должны сделать, посмотреть, какие есть возможности, и не использовать оправдание различными моделями для того, чтобы навсегда "припарковать" страны, потому что это еще один риск, с которым мы сталкиваемся. Но это не должно происходить ценой фундаментального решения, которое было принято – Украина присоединится к ЕС. Я не буду называть дат, это не компетенция Европарламента, но я хотела четко подчеркнуть это", – подчеркнула Мецола.

Глава ЕП напомнила, что после начала полномасштабной войны Европейский парламент большим большинством поддержал перспективу членства Украины и Молдовы в ЕС, а впоследствии такую же позицию подтвердили главы государств и правительств Евросоюза.

– Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" ЕС как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение страны в бюджет Европейского Союза и предоставление дополнительных гарантий безопасности.

– В Европейской Комиссии подтвердили, что получили письмо Мерца с соответствующим предложением. В Брюсселе подчеркнули, что любые новые решения по расширению должны учитывать принцип заслуг стран-кандидатов в проведении реформ.

