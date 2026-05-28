Зеленский ответил на предложение Германии касательно 'ассоциированного членства' Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею частичного членства Украины в Европейском Союзе. Он отметил, что наша страна заслуживает статуса полноправного члена ЕС, поскольку украинские войска защищают весь блок от России.

Об этом Зеленский заявил в письме к высокопоставленным чиновникам ЕС, с которым ознакомился Bloomberg. Глава государства подчеркнул, что цель Украины стать полноправным членом ЕС остается неизменной, и предостерег от того, что он назвал "полумерами".

"Мы никогда не относились к членству как к присоединению к какому-то "полусоюзу", – заявил Зеленский.

Четырехстраничное письмо было адресовано президенту Европейского совета Антониу Коште, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису (страна сейчас председательствует в ЕС).

Издание отмечает, что это сообщение, похоже, является самым четким на сегодняшний день ответом Киева на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине "ассоциированное членство" как промежуточный шаг перед полным вступлением в будущем.

Хотя Зеленский прямо не упоминал немецкого лидера по имени, в своем письме он неоднократно отвергал "частичные решения" и предупреждал, что колебания блока насчет расширения будут интерпретированы Россией как слабость, поскольку она стремится отделить Украину от Европы.

Он отметил, что вступление Украины станет четким сигналом в тот момент, когда Россия пытается дестабилизировать блок, поддерживая антиевропейские политические группы и пытаясь блокировать интеграцию в блок таких стран, как Украина и Молдова.

"Если Европа этого не сделает – если мы оставим место для полумер или неопределенности – Россия расценит это как возможность", – написал Зеленский.

Что предшествовало

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" Европейского Союза как промежуточный этап перед полноценным вступлением. Инициатива также предусматривает постепенное включение Украины в бюджет ЕС и предоставление дополнительных гарантий безопасности через механизмы Евросоюза.

В Европейской Комиссии подтвердили, что получили письмо Мерца относительно "ассоциированного членства" Украины в ЕС. В Брюсселе подчеркнули, что любые новые решения по расширению Евросоюза должны учитывать принцип заслуг стран-кандидатов в проведении реформ.

Тем временем в правительстве Украины заявили, что письмо канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности "ассоциированного членства" не создает альтернативы полноправному вступлению Украины в ЕС. Наоборот – оно подтверждает курс на полную интеграцию и открытие всех переговорных кластеров.

Украина активизировала дипломатическую работу с партнерами в Европейском Союзе для ускорения переговоров о полноценном членстве. ЕС должен открыть переговорные кластеры для Украины, ведь без украинского государства невозможен полноценный европейский проект, заявил президент Владимир Зеленский.

